"Эту ночь лучше провести в укрытиях": Кличко обратился к киевлянам (видео)

В столице все еще остается неспокойно.

Городской глава Киева Виталий Кличко обратился к жителям столицы с призывом провести эту ночь в укрытиях, после того, как российские войска нанесли ракетный удар по телевизионной башне.

Соответствующее обращение было обнародовано в его телеграм-канале.

Он напомнил, что по предварительной информации по вышке было нанесено два ракетных удара из-за чего погибли пять мирных жителей, которые просто шли по тротуару неподалеку от места попадания.

"Я призываю всех киевлян не ходить и не ездить по улицам! Будьте максимально осторожны. Эту ночь лучше провести в укрытиях", — сказал мэр.

Кличко отметил, что в настоящее время специалисты ведут работы по возобновлению вещания украинского телевидения и уже частично восстановили цифровое вещание. Кроме того, их можно смотреть в кабельных и спутниковых сетях, а также в онлайн.

Напомним, "Телеграф" ведет текстовую трансляцию главных событий, связанных с военным вторжением россии в Украину: "Война – день 6: Украина встречает весну под вражескими обстрелами, но уверенно дает отпор"