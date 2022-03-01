Відпишіться, якщо підписані: канали, які контролюються спецслужбами рф

Ці Telegram-канали працюють на російських терористів

У цей тяжкий час, коли необхідно відрізняти правду від фейкових новин, Центр протидії дезінформації при РНБО України вказав на канали в Telegram, які знаходяться під контролем спецслужб рф і поширюють дезінформацію з метою дестабілізації ситуації на тлі війни, розв’язаної росією на території незалежної України.

Список каналів, що контролюються ФСБ, опублікував у Facebook РНБО.

12 основних наративів, що транслюються ТГ-каналами терористів:

"Легитимный", "Резидент", "Картель", "Сплетница", "Черный квартал", "Политическое расписание", "Нетиповое Запорожье", "Тремпель Харьков", "Одесский фраер", "Днепр live", "Николаев live", "Херсон Live".

Всі вони керуються спецслужбами росії:

Демонстрація тіл вбитих українських військових, просування тези про "котли", які чекають на підрозділи ЗСУ

Цивільним не можна брати до рук "бандерівське смузі" ("коктейль Молотова")

Російські війська спроможні наступати одразу та всюди

Немає ДРГ, є лише мародери

Пересмикування фотофактів російських обстрілів, перекладання відповідальності на ЗСУ за обстріли мирного населення

Деморалізація населення великих міст повідомленнями про російські війська, які їх оточують

Спроба дискредитації допомоги Україні з боку Заходу.

Акцент на неефективності санкцій проти Росії

Нагадаємо, що після початку активних військових дій на всій території України багатьох цікавить питання, наскільки довго протримається мобільний зв’язок. Раніше "Телеграф" писав, якими мобільними програмами можна користуватися, якщо вишки припинять роботу.