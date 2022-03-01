"Російський солдат, іди нах*й": Україна замайоріла білбордами з напрямком для російських військових

Згуртовані українці вказали чіткий напрямок, куди треба йти окупантам

"Що зараз мають робити власники об’єктів зовнішньої реклами — бігбордів, лайтбоксів, рекламних конструкцій на стінах будинків? Самі, ні з ким не погоджуючи, розміщуйте зрозумілі для російських окупантів гасла, не соромлячись у висловлюваннях", — написав одного разу радник голови МВС України Антон Геращенко.

І українці прислухалися!

"Телеграф" пропонує подивитися на білборди, розміщені в українських містах, у тому числі з найпопулярнішим виразом "Російський корабль, йди нах*й" від захисників острова Зміїний.

Нагадаємо, що російські війська, які у четвер, 24 лютого, розпочали вторгнення на територію України, після артилерійського обстрілу захопили острів Зміїний. За даними радника голови МВС Антона Геращенка, до цього росіяни пропонували прикордонникам скласти зброю, але ті відхилили цю пропозицію. Після розмови відбувся масований ракетний та артилерійський обстріл острова, внаслідок чого 13 бійців Держприкордонслужби загинули. Згодом президент України Володимир Зеленський заявив, що всім 13 загиблим на Зміїному воїнам буде присвоєно звання Героя України посмертно. Проте нещодавно з’явилася новина, що захисники острова Зміїний живі.