Рус

"Російський солдат, іди нах*й": Україна замайоріла білбордами з напрямком для російських військових

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
349
"Російський військовий корабель, йди нах*й" Новина оновлена 01 березня 2022, 19:50
"Російський військовий корабель, йди нах*й"

Згуртовані українці вказали чіткий напрямок, куди треба йти окупантам

"Що зараз мають робити власники об’єктів зовнішньої реклами — бігбордів, лайтбоксів, рекламних конструкцій на стінах будинків? Самі, ні з ким не погоджуючи, розміщуйте зрозумілі для російських окупантів гасла, не соромлячись у висловлюваннях", — написав одного разу радник голови МВС України Антон Геращенко.

І українці прислухалися!

"Телеграф" пропонує подивитися на білборди, розміщені в українських містах, у тому числі з найпопулярнішим виразом "Російський корабль, йди нах*й" від захисників острова Зміїний.

Нагадаємо, що російські війська, які у четвер, 24 лютого, розпочали вторгнення на територію України, після артилерійського обстрілу захопили острів Зміїний. За даними радника голови МВС Антона Геращенка, до цього росіяни пропонували прикордонникам скласти зброю, але ті відхилили цю пропозицію. Після розмови відбувся масований ракетний та артилерійський обстріл острова, внаслідок чого 13 бійців Держприкордонслужби загинули. Згодом президент України Володимир Зеленський заявив, що всім 13 загиблим на Зміїному воїнам буде присвоєно звання Героя України посмертно. Проте нещодавно з’явилася новина, що захисники острова Зміїний живі.

Теги:
#Україна #Росія #Українці
Росіяни обстріляли телевежу у Києві
Київ
Внаслідок обстрілу Київської телевежі загинуло 5 людей, є поранені: подробиці
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Росіяни обстріляли телевежу у Києві
Внаслідок обстрілу Київської телевежі загинуло 5 людей, є поранені: подробиці
Дата публікації
Категорія
Депутати Європарламенту стоячи аплодують президенту Зеленському
Європарламент рекомендував надати Україні статус кандидата в члени ЄС
Дата публікації
Категорія
Обстріл телевежі у Києві
"Цю ніч краще провести в укриттях": Кличко звернувся до киян (відео)
Дата публікації
Категорія
ФСБ контролює 12 телеграм-каналів
Відпишіться, якщо підписані: канали, які контролюються спецслужбами рф
Дата публікації
Категорія
Війна Росії проти України триває вже шостий день
Війна – день 6: Україна зустрічає весну під ворожими обстрілами, але впевнено дає відсіч (оновлюється)