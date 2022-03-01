"Русский солдат, иди нах*й": Украина взвилась билбордами с направлением для российский военных

Сплоченные украинцы указали четкое направление, куда нужно идти оккупантам

"Что сейчас должны делать владельцы объектов наружной рекламы — бигбордов, лайтбоксов, рекламных конструкций на стенах домов? Сами, ни с кем не согласовывая, размещайте понятные для российских оккупантов лозунги не стесняясь в выражениях", — написал однажды советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

И Украинцы прислушались!

"Телеграф" предлагает посмотреть на билборды, размещенные в украинских городах, в том числе с самым популярным выражением "Русский корабель, иди нах*й" от защитников острова Змеиный.

Напомним, что российские войска, которые в четверг, 24 февраля, начали вторжение на территорию Украины, после артиллерийского обстрела захватили остров Змеиный. Согласно данным советника главы МВД Антона Геращенко, до этого россияне предлагали пограничникам сложить оружие, но те отклонили это предложение. После разговора последовал массированный ракетный и артиллерийский обстрел острова, вследствие чего 13 бойцов Госпогранслужбы погибли. Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что всем 13 погибшим на Змеином воинам будет присвоено звание Героя Украины посмертно. Однако недавно появилась новость, что защитники острова Змеиный живы.