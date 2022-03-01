Отпишитесь, если подписаны: каналы, которые контролируются спецслужбами рф

Эти Telegram-каналы работают на российских террористов

В это тяжелое время, когда необходимо отличать правду от фейковых новостей, Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины указал на каналы в Telegram, которые находятся под контролем спецслужб рф и распространяют дезинформацию с целью дестабилизации ситуации на фоне войны, развязанной россией на территории независимой Украины.

Список каналов, которые контролируются ФСБ, опубликовал в Facebook СНБО.

12 основных нарративов, транслируемых ТГ-каналами террористов:

"Легитимный", "Резидент", "Картель", "Сплетница", "Черный квартал", "Политическое расписание", "Нетиповое Запорожье", "Тремпель Харьков", "Одесский фраер", "Днепр live", "Николаев live", "Херсон Live".

Все они управляются спецслужбами россии:

Демонстрация тел убитых украинских военных, продвижение тезиса о "котлах", ожидающих подразделения ВСУ

Гражданским нельзя брать в руки "бандеровское смузи" ("коктейль Молотова")

Российские войска способны наступать сразу и повсюду

Нет ДРГ, есть только мародеры

Передергивание фотофактов российских обстрелов, переложение ответственности на ВСУ за обстрелы мирного населения

Деморализация населения крупных городов сообщениями о российских войсках, их окружающих

Попытка дискредитации помощи Украине со стороны Запада

Акцент на неэффективность санкций против России

Напомним, что после начала активных военных действий на всей территории Украины многих интересует вопрос, насколько долго продержится мобильная связь. Ранее "Телеграф" писал, какими мобильными приложениями можно пользоваться, если вышки прекратят работу.