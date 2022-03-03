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Ще мінус один: українці продовжують знищувати авіацію російських окупантів

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Російського винищувача більше нема Новина оновлена 03 березня 2022, 13:02
Російського винищувача більше нема

Українська ППО працює цілодобово

У штабі Операції об'єднаних сил звітують про чергові втрати противника. Було відкрито прицільний вогонь по російському літаку-винищувачу марки Су-34 на території Донецької області. Відомо, що він виконував задачі із бомбардування мирних українських міст, але 3 березня його "несення служби" закінчилося назавжди.

Інформацію передає пресслужба Сухопутних військ ЗСУ у Facebook.

Ліквідація ворожої авіатехніки відбулася поблизу населеного пункту Волноваха, що на Донеччині. Зазначимо, що це місто й так зазнало значних пошкоджень за тиждень військових дій — вважається, що наразі воно знаходиться на межі гуманітарної катастрофи.

Утім його спокій більше не порушить один із російських бомбардувальників, котрий успішно збили з допомогою ППО.

Українські військові підкреслюють: пілоти із росії скидали снаряди на цивільне населення та залишки інфраструктури у Волновасі, за що і поплатилися.

Додамо, що Су-34 є розробкою радянських техніків та призначений для здійснення ударів по об'єктам на землі за допомогою ракет і бомб. Крім того може брати участь і в авіаційних боях.

Раніше ж "Телеграф" інформував, що третього березня навідники українського ППО на Київщині успішно ліквідували бойовий Су-30, який намагався прорватися до столиці.

Теги:
#Україна #Росія #Донецька область #Літак #Війна #Донбас #Волноваха
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