"Не ходи ти, Ваню, в Україну": Арестович підбив підсумки восьмого дня війни

Техніка окупантів знищувалась десятками.

Восьмий день протистояння України російським окупантам видався дуже складним, але закінчувати його потрібно на оптимістичній ноті, оскільки українським військовим вдалося розбити кілька колон загарбників.

Про це заявив радник глави Офісу Президента Олексій Арестович.

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За його словами, українські військові під Миколаєвом ганяли окупантів цілий день, чекаючи, коли ті згрупуються. Це й сталося у селі Піски на сході області, після чого наші накрили їх "Градами".

У Херсоні українські військові накрили аеропорт, де дислокувалися окупанти, повністю. Ворог зазнав серйозних втрат — там було близько 1000 військовослужбовців, 20 гелікоптерів, 200 машин. Арестович уточнив, що залишків ніхто не рахував.

У Гостомелі Київської області — окупантів вдруге упіймали у вуличні бої, побили БМД, а потім накрили зосередження, теж "Градом".

"Їхні боєприпаси рвалися так, що в бомбосховищах по сусідству двері заклинило. А не ходи ти, Ваню, в Україну", — резюмував Олексій Арестович.

Нагадаємо, що за останніми даними, кількість загиблих військовослужбовців РФ, які прийшли на українську землю, обчислюється майже у 9 тисяч осіб. Проте тиск ворога поки що не зменшується.