Окупанти використовують мобілізованих з ОРДЛО як "гарматне м’ясо"

Більшість цих людей мають російські паспорти.

На восьмий день повномасштабної війни з росією стало відомо, що військове керівництво Росії провело мобілізацію на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей і формує підрозділи у складі 1 і 2 армійських корпусів для штурму населених пунктів на підконтрольній Україні території.

Про це повідомляє головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Facebook

"Більшість із цих людей мають російські паспорти. Зараз частину наших земляків перекидають через територію Ростовської області, Краснодарський край та тимчасово окупований Крим для проведення морської наступальної операції із захоплення Одеси. Іншу частину вивезли в Бєлгород для штурму Києва в першому ешелоні у якості "гарматного м’яса", — написав він.

Це воєнний злочин і кричуще порушення Конвенції про захист цивільного населення під час війни.

Це також черговий доказ повного підпорядкування 1 і 2 АК 8-ій армії ЗС РФ.

Нагадаємо, що українська розвідка отримала інформацію про те, що кривавий диктатор Володимир Путін планує запровадити в Росії військовий стан з 4 березня.

Як писав "Телеграф", у соцмережах з’явилося відео, на якому українські військовослужбовці допитую полонених із ОРДЛО.