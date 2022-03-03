Російські солдати знали, що йдуть війну: з’явилися докази

Російські солдати знали свої завдання.

Російське вторгнення в Україну триває восьмий день. Путінські війська продовжують обстрілювати міста України.

Щонайменше, вже 9 тисяч російських окупантів померли за тиждень вторгнення на українській землі. Окупанти масово здаються в полон і розповідають, що вони нібито їхали на навчання.

Але вже є докази, що російські солдати знали правду про вторгнення в Україну.

Про це заявив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, додавши відповідне фото.

"Російські солдати знали, що йдуть не на навчання, а на війну. Може не всі, але ці точно, — додав він", — сказано в повідомленні.

Нагадаємо, Укрзалізниця надала Збройним Силам України вагони-рефрижератори для вивезення загиблих російських окупантів.

Зазначимо, що військове керівництво Росії провело мобілізацію на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей та формує підрозділи у складі 1 та 2 армійських корпусів для штурму населених пунктів на підконтрольній Україні території.