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Російські солдати знали, що йдуть війну: з’явилися докази

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Полонені Новина оновлена 03 березня 2022, 17:56
Полонені

Російські солдати знали свої завдання.

Російське вторгнення в Україну триває восьмий день. Путінські війська продовжують обстрілювати міста України.

Щонайменше, вже 9 тисяч російських окупантів померли за тиждень вторгнення на українській землі. Окупанти масово здаються в полон і розповідають, що вони нібито їхали на навчання.

Але вже є докази, що російські солдати знали правду про вторгнення в Україну.

Про це заявив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, додавши відповідне фото.

"Російські солдати знали, що йдуть не на навчання, а на війну. Може не всі, але ці точно, — додав він", — сказано в повідомленні.

Нагадаємо, Укрзалізниця надала Збройним Силам України вагони-рефрижератори для вивезення загиблих російських окупантів.

Зазначимо, що військове керівництво Росії провело мобілізацію на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей та формує підрозділи у складі 1 та 2 армійських корпусів для штурму населених пунктів на підконтрольній Україні території.

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