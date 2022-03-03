Одна з найбільших компаній росії виступила проти путіна: відповідь прийшла відразу ж

Російські олігархи почали усвідомлювати масштаби проблеми

У четвер, 3 березня, найбільша приватна російська нафтова компанія "Лукойл" оприлюднила повідомлення із закликом зупинити вторгнення росії в Україну.

Про це спочатку повідомлялося на сайті компанії, проте в цей час він заблокований з "незрозумілих" причин. Втім, вміст звернення все одно розійшовся по сайтах новин, в тому числі і в росії.

"Рада Директорів ПАТ "Лукойл" висловлює своє занепокоєння з приводу трагічних подій, що продовжуються в Україні, і глибоке співчуття всім, кого торкнулася ця трагедія. Ми виступаємо за якнайшвидше припинення збройного конфлікту і повністю підтримуємо його вирішення шляхом переговорного процесу, дипломатичними засобами", — говориться повідомленні.

Наразі при спробі зайти на сайт компанії можна побачити повідомлення про помилку.

Водночас за даними ЗМІ, один зі співвласників "Лукойлу" Вагіт Алекперов після початку вторгнення в Україну почав втрачати приблизно по $1 млрд на день.

Як повідомлялося раніше, внаслідок серйозних санкцій з боку Європи та США, путінська еліта вже почала відчувати недобре та евакуйовувати свої сім’ї якомога далі від Москви, а при можливості наскільки можна і від росії. Зокрема відомо, що вони почали перебиратися до ОАЕ, Грузії та Ізраїлю.