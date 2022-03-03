Одна из крупнейших компаний рф выступила против путина: ответ пришел сразу же

Российские олигархи начали осознавать масштабы проблемы

В четверг, 3 марта, крупнейшая частная российкая нефтяная компания "Лукойл" обнародовала сообщение с призывом остановить вторжение россии в Украину.

Об этом изначально сообщалось на сайте компании, однако в настоящее время он был заблокирован по "непонятным" причинам. Впрочем, содержимое обращения все равно разошлось по новостным сайтам, в том числе и в рф.

"Совет Директоров ПАО "Лукойл" выражает свою озабоченность по поводу продолжающихся трагических событий в Украине и глубочайшее сочувствие всем, кого коснулась эта трагедия. Мы выступаем за скорейшее прекращение вооружённого конфликта и всецело поддерживаем его разрешение путём переговорного процесса, дипломатическими средствами", — говорилось в сообщении.

В настоящее время при попытке зайти на сайт компании, можно увидет сообщение об ошибке.

Вместе с тем, по данным СМИ, один из совладельцев "Лукойла" Вагит Алекперов после начала вторжения в Украину начал терять примерно по $1 млрд в день.

Как сообщалось ранее, вследствие серьезных санкций со стороны Европы и США, путинская элита уже начала чувствовать неладное и эвакуировать свои семьи подальше из Москвы, а по возможности и от россии. В частности известно, что они начали перебираться в ОАЭ, Грузию и Израиль.