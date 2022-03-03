Доверие к путину падает, паника растет: российская элита начала вывозить семьи из рф

Российская элита начала разочаровываться в путине.

Спустя неделю полномасштабной войны россии с Украиной, российская правящая верхушка начала чуять неладное. По данным украинской разведки, многие представители российской элиты находятся в состоянии паники, из-за чего они начали понемногу эвакуировать свои семьи подальше из Москвы.

Об этом сообщает издание "УП" ссылаясь на данные разведки, которые были им предоставлены.

Также у высшего руководства россии повышается уровень недоверия к их президенту-диктатору владимиру путину. Практически вся элиты рф срочно отправляет своих родных и близких заграницу, а так как небо Европы для россиян закрыто, то родственники чиновников едут в Грузию, Израиль или Арабские Эмираты.

Помимо этого, украинской разведке из разговора советника-посланника посольства РФ в США Люкманова Артура с неким Владиславом Луценко стало известно, что вероятность ядерного конфликта есть, однако она мала. Также стоит добавить, что этот же Луценко считает, что путин уже проиграл войне с Украиной, и более того президент россии "сошел с ума и ведет себя не адекватно".

Ранее "Телеграф" писал, что в парижском музее восковых фигур Гревен изъяли восковую фигуру путина, ведь "персонал не хочет проходить мимо него (путина) каждый день".

Напомним, после полномасштабного вторжения россии на территорию Украины цивилизованные страны мира пошли на мощнейшие санкции, чтобы остановить кровавого диктатора путина, в частности Евросоюз 2 марта отключил крупные банки россии от SWIFT.

Также "Телеграф" писал, что третьего марта в Германии, в Гамбурге была конфискована 512-футовая яхта Dilbar российского миллиардера Алишера Усманова стоимостью около 600 миллионов долларов, а во Франции была конфискована яхту главы "Роснефти" Игоря Сечина — Amore Vero.