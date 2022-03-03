Могут заменить Зеленским: Парижский музей восковых фигур избавляется от путина
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 75
Фигуру отправили на хранение.
В Париже музей восковых фигур Гревен изъяли восковую фигуру путина из-за войны в Украине.
Об этом сообщает издание CBS.
По словам генерального директора Ив Деломмо, что "персонал не хочет проходить мимо него (путина) каждый день".
В музее представлено несколько мировых лидеров, но Деломмо сказал, что в музее никогда не выставляют фигуры "диктаторов, подобных Гитлеру".
По словам Деломмо, музей Гревен впервые так быстро удалил личность из-за текущих исторических событий.
Фигура Путина стояла между фигурами президента США Джо Байдена и президента Китая Си Цзиньпина. Отвечая на вопрос, кто может заменить главу Кремля на выставке, Деломмо ответил, что это может быть Президент Украины Владимир Зеленский.
Отметим, 3 марта стало известно, что в одном из регионов Украины был ликвидирован Андрей Суховецкий, российский десантник и генерал-майор.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-