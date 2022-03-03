Укр

Могут заменить Зеленским: Парижский музей восковых фигур избавляется от путина

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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путина уже спрятали Новость обновлена 03 марта 2022, 14:10
путина уже спрятали

Фигуру отправили на хранение.

В Париже музей восковых фигур Гревен изъяли восковую фигуру путина из-за войны в Украине.

Об этом сообщает издание CBS.

По словам генерального директора Ив Деломмо, что "персонал не хочет проходить мимо него (путина) каждый день".

В музее представлено несколько мировых лидеров, но Деломмо сказал, что в музее никогда не выставляют фигуры "диктаторов, подобных Гитлеру".

По словам Деломмо, музей Гревен впервые так быстро удалил личность из-за текущих исторических событий.

Фигура Путина стояла между фигурами президента США Джо Байдена и президента Китая Си Цзиньпина. Отвечая на вопрос, кто может заменить главу Кремля на выставке, Деломмо ответил, что это может быть Президент Украины Владимир Зеленский.

Отметим, 3 марта стало известно, что в одном из регионов Украины был ликвидирован Андрей Суховецкий, российский десантник и генерал-майор.

Теги:
#Россия #Путин
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