Могут заменить Зеленским: Парижский музей восковых фигур избавляется от путина

Фигуру отправили на хранение.

В Париже музей восковых фигур Гревен изъяли восковую фигуру путина из-за войны в Украине.

Об этом сообщает издание CBS.

По словам генерального директора Ив Деломмо, что "персонал не хочет проходить мимо него (путина) каждый день".

В музее представлено несколько мировых лидеров, но Деломмо сказал, что в музее никогда не выставляют фигуры "диктаторов, подобных Гитлеру".

По словам Деломмо, музей Гревен впервые так быстро удалил личность из-за текущих исторических событий.

Фигура Путина стояла между фигурами президента США Джо Байдена и президента Китая Си Цзиньпина. Отвечая на вопрос, кто может заменить главу Кремля на выставке, Деломмо ответил, что это может быть Президент Украины Владимир Зеленский.

Отметим, 3 марта стало известно, что в одном из регионов Украины был ликвидирован Андрей Суховецкий, российский десантник и генерал-майор.