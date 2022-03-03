США можуть допомогти Україні в розмірі 32,5 млрд доларів - ЗМІ

Наші партнери виділяють гроші на підтримку країни

Восьмий день війни росії та України несе з собою дедалі більше новин про підтримку нашої країни. Весь цивілізований світ засуджує цинічне вторгнення російських військ до України, тому адміністрація Байдена просить Конгрес схвалити виділення 32,5 млрд доларів на підтримку України.

Про це повідомляє The Washington Post.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення росії на територію України цивілізовані країни світу пішли на найпотужніші санкції, щоб зупинити кривавого диктатора путіна, зокрема Євросоюз 2 березня відключив великі банки росії від SWIFT.

Також після початку війни в Україні Євросоюз також наклав персональні санкції на путіна та міністра закордонних справ російської федерації Сергія Лаврова. Їхні іноземні активи були заморожені.

Зазначимо, що 3 березня українська та російська делегації проведуть другий раунд переговорів про припинення вогню. В Україні заявили, що не прийматимуть жодних ультиматумів росії.