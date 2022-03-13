Окупанти взяли в полон ще одного українського мера

Чиновник займає свою посаду вже втретє

Рашисти взяли в полон ще одного керівника міської ради у Запорізькій області на 18 день війни проти України. Цього разу їхньою метою став Євген Матвєєв, який очолює Дніпрорудне.

Такі невтішні новини стали відомі зі свіжого зведення від голови Запорізької обласної військової адміністрації Олександра Старуха.

За наявною інформацією, вороги вчинили своє злочин близько половини дев’ятої ранку 13 березня. Ще напередодні Матвєєв відзначився у соцмережах – його останню посаду у Facebook датовано другою половиною дня 12 березня.

На думку Старуха, окупанти, захоплюючи у полон керівників місцевих адміністрацій, намагаються навести паніку та підірвати авторитет викрадених серед населення. Таким чином, здійснюється психологічний тиск на людей.

Слід зазначити, що Євген Матвєєв виграв вибори як представник партії "ОПЗЖ". За нього віддали свій голос понад 42% мешканців Дніпрорудного, які прийшли на ділянки. До речі, посаду мера цього населеного пункту чиновник обіймає вже втретє. До приходу до місцевої політики він обіймав посаду головного інженера на агрофірмі "Злагода".

Нагадаємо, що раніше в рашистський полон було спіймано мера Мелітополя Івана Федорова. Чоловіка схопили просто посеред вулиці, накинувши йому на голову мішок. Президент України Володимир Зеленський заявив, що, найімовірніше, чиновник зазнає тортур з боку окупантів.