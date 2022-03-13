Війська путіна авіаударом розбили школу під Миколаєвом: фото та відео руйнувань

Віталій Кім повідомив, що окупанти вистрілили по школі. Йде евакуація

У неділю, 13 березня, після ворожого обстрілу по Миколаєву, російські окупанти вже в області здійснили авіаудар по школі.

Про це заявив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

"Сволоти окупанти вистрілили по школі. Ми займаємося евакуацією зараз. Які ж вони тупі. Це просто катастрофа. Вони сюди пішли — отримали, туди пішли — отримали. У третій бік пішли — і там отримають. Яким треба бути моральним виродком, щоб давати та виконувати такі команди!", — пише Кім.

Також стало відомо, що окупанти скинули на школу бомбу ФАБ-250, внаслідок чого виникла пожежа на площі 150 квадратних метрів. Чотири людини загинули, двоє постраждали.

Нагадаємо, що Миколаївська область зазнає ворожих обстрілів вже кілька днів.

Окрім південних областей, російські війська також обстрілюють західні. 13 березня внаслідок ракетного обстрілу Яворівського полігону загинуло дев’ятеро людей, ще 57 отримали різноманітні поранення.

Крім того, вранці 13 березня рашисти атакували і Чернігівщину — через авіаудар було зруйновано дев’ятиповерхівку, в якій залишалися люди.