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Миколаїв під обстрілами: Кім виступив з важливим закликом до містян

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Миколаїв страждає від обстрілів рашистів Новина оновлена 11 березня 2022, 21:36
Миколаїв страждає від обстрілів рашистів

Містян закликають не знімати пересування техніки українських військових.

Російські окупанти понад два тижні намагаються прорвати оборону великих українських міст. Не став винятком і Миколаїв, де 11 березня рашисти почали обстрілювати місто з північно-східної сторони.

Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім у власному Telegram-каналі.

За його словами, близько 20:00 окупанти почали обстрілювати північно-східну частину міста. Крім того, йдуть активні бойові дії під Гур'ївкою, де українська армія намагається відбити рашистів якомога далі.

"Частина з них біжить, частина намагається втекти. Будь ласка, не фотографуйте, не знімайте відео! Не лякайтеся, пересуваються наші. Ми рухаємось, займаємося своїми справами. Все гаразд", — заявив Віталій Кім.

За попередніми даними, під час обстрілів Миколаєва російськими окупаційними військами 11 березня один чоловік отримав осколкові поранення, два снаряди потрапили у житлові будинки, ще один влучив у котельню, в одному з кафе у місті виникла пожежа, також повідомляють про загоряння автомобіля.

Нагадаємо, що кілька атак російські окупанти протягом доби здійснили на Харків та його околиці. Один зі снарядів близько 4 ранку 11 березня потрапив у дослідну ядерну установку "Джерело нейтронів" у науковому центрі. Вдень рашисти здійснили обстріл психоневрологічного диспансеру, який знаходиться в Осколі. А приблизно о 23:00 після обстрілу Харківського фізико-технічного інституту загорівся гуртожиток.

Теги:
#Україна #Миколаїв #Росія #Війна #Віталій Кім
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