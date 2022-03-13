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Дипломи російських ВНЗ більше не визнаватимуться у світі

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Російські дипломи Новина оновлена 13 березня 2022, 22:27
Російські дипломи

Лідери світової бізнес-освіти виступили на підтримку України

Асоціація з розвитку бізнес-шкіл (AACSB), Асоціація випускників бізнес-шкіл (BGA), Асоціація MBA програм (AMBA) та глобальна мережа бізнес-шкіл (EFMD) у зв’язку з вторгненням росії в Україну зупиняють акредитацію російських університетів. Це означає, що видані там дипломи у світі більше визнаватись не будуть.

Про це йдеться у заяві AACSB.

Організації, які є лідерами у сфері бізнес-освіти, заявили про прихильність до своїх цінностей миру, безпеки, свободи, різноманітності та соціальної відповідальності, а тому висловили солідарність із народом України.

У повідомленні наголошується, що вона стурбовані гуманітарною кризою, що розгортається, в Україні та висловили готовність підтримувати бізнес-школи та їхніх співробітників в нашій країні.

Там також вказали, що розуміють, наскільки складною ситуації опинилися їхні партнери в російських університетах через рішення їхнього уряду.

"Проте ми прийняли колективне рішення призупинити всю діяльність щодо членства та акредитації в російських установах до подальшого повідомлення", — зазначено в заяві AACSB.

Як повідомлялося раніше, після початку вторгнення в Україну країни Заходу запровадили проти Росії масштабні санкції, які торкнулися критично важливих галузей промисловості. Проте ще більшого удару завдали приватні компанії, які почали масово виходити з російського ринку.

До таких, наприклад, відносяться найбільші мережі фастфудів McDonald’s і KFC, а також безліч інших компаній, на кшталт Sony, Nissan, Philip Morris, WarnerMedia та багато інших.

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