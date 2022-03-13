Укр

Дипломы российских ВУЗов более не будут признаваться в мире

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Российские дипломы Новость обновлена 13 марта 2022, 22:27
Российские дипломы

Лидеры мирового бизнес-образования выступили в поддержку Украины

Ассоциация по развитию бизнес-школ (AACSB), Ассоциация выпускников бизнес-школ (BGA), Ассоциация MBA программ (AMBA) и глобальная сеть бизнес-школ (EFMD) в связи со вторжением россии в Украину, останавливают аккредитацию российских университетов. Это значит, что выданные там дипломы в мире более признаваться не будут.

Об этом говорится в заявлении AACSB.

Организации, которые являются лидерами в сфере бизнес-образования, заявили о приверженности своим ценностям мира, безопасности, свободы, разнообразия и социальной ответственности, а потому выразили солидарность с народом Украины.

В сообщении отмечается, что она обеспокоены разворачивающимся гуманитарным кризисом в Украине и выразили готовность поддерживать бизнес-школы в нашей стране и их сотрудников.

Там также указали, что понимают, в насколько сложной ситуации оказались их партнеры в российских университетах из-за решения их правительства.

"Тем не менее, мы приняли коллективное решение приостановить всю деятельность по членству и аккредитации в российских учреждениях до дальнейшего уведомления", — указано в заявлении AACSB.

Как сообщалось ранее, после начала вторжения в Украину страны Запада ввели против россии масштабные санкции, которые затронули критически важные отрасли промышленности. Однако еще большего удара нанесли частные компании, которые массово начали выходить с российского рынка.

К таковым например относятся крупнейшие сети фастфудов McDonald's и KFC, а также множество других компаний, вроде Sony, Nissan, Philip Morris, WarnerMedia и многие другие.

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