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росія втратила бомбардувальник при нальоті на Чернігів

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Російський бомбардувальник/Ілюстративне фото Новина оновлена 13 березня 2022, 19:43
Російський бомбардувальник/Ілюстративне фото

Українська армія збила черговий літак загарбників.

У неділю, 13 березня, на 18-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну під Черніговом було збито літак російських окупантів.

Про це повідомляє пресслужба Оперативного командування "Північ" на офіційній сторінці у Facebook.

За інформацією джерела, бомбардувальник Су був збитий під час авіаційного нальоту на місто. Фото з підтвердженням падіння ворожого літака опублікують пізніше, адже бомбардувальник звалився у лісосмузі, де зараз небезпечно.

"Під час авіаційного нальоту на Чернігів щойно було збито літак окупантів типу Су. Підтвердження у вигляді фото трохи пізніше, адже збитий ворожий бомбардувальник упав у лісосмузі, куди зараз дістатися небезпечно. Але яскраве полум’я через горизонт говорить про те, що ще один російський літак пішов за кораблем", — повідомили у пресслужбі.

Раніше повідомлялося, що вранці 13 березня авіація росіян розбомбила багатоповерхову будівлю в Чернігові, в якій знаходилися цивільні особи. 12 березня через обстріл Чернігів втратив одну зі своїх пам’яток.

Теги:
#Росія #Чернігів #Війна з Росією
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