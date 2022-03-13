Окупанти знову повернулися до Скадовська і зайняли дитячий табір

Війська ворога пішли ночувати у дитячому таборі

Окупанти повернулися до міста Скадовська, що на Херсонщині, після того, як 12 березня залишили його у спокої.

Про це повідомив голова міської ради Олександр Яковлєв.

"Після обіду до Скадовська заїхала колона окупантів (близько 30 одиниць техніки) і схоже залишаться на ніч", — зазначив він і додав, що судячи з усього, вони зайняли територію одного з дитячих таборів на околиці міста.

Також вдень вони заходили до будівлі міської ради, проте на той момент там нікого не було.

"За іншими пунктами ситуація без змін", — підсумував він.

Як повідомлялося раніше, російські окупаційні війська увійшли до Скадовська 9 березня, тоді вони винесли з будівлі міськради всі комп’ютери, а також блокували місцевих жителів, які збиралися на заходи до 208 річниці від дня народження Тараса Шевченка.

12 березня Яковлєв повідомив, що російська армія повністю покинула місто.

Як повідомлялося раніше, у Херсоні люди знову вийшли на мирні мітинги, щоб показати, що місто є частиною України, а загарбники ж намагалися розігнати демонстрантів гумовими кулями. Одна з них потрапила в ногу місцевому мешканцю.