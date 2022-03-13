Оккупанты вновь вернулись в Скадовск и заняли детский лагерь

Войска неприятеля ушли ночевать в детском лагере

Оккупанты вернулись в город Скадовск, что в Херсонской области, после того, как 12 марта оставили его в покое.

Об этом сообщил глава местного городского совета Александр Яковлев.

"После обеда в Скадовск заехала колонна оккупантов (около 30 единиц техники) и похоже останутся на ночь", — отметил он и добавил, что судя по всему они заняли территорию одного из детских лагерей на окраине города.

Также днем они заходили в здание городского совета, однако в тот момент там никого не было.

"По остальным пунктам ситуация без изменений", — подытожил он.

Как сообщалось ранее, российские оккупационные войска вошли в Скадовск 9 марта, тогда они вынесли из здания горсовета все компьютеры, а также блокировали местных жителей, которые собирались на мероприятия к 208 годовщине со дня рождения Тараса Шевченко.

12 марта Яковлев сообщил, что российская армия полностью покинула город.

Как сообщалось ранее, в Херсоне люди вновь вышли на мирные митинги, чтобы показать, что город является частью Украины, а захватчики же пытались разогнать демонстрантов резиновыми пулями. Одна из таковых попала в ногу местному жителю.