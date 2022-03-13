В ОП розповіли, які коридори для евакуації будуть діяти в Україні 13 березня
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У неділю, 13 березня, по Україні буде продовжено евакуацію мирних жителів з небезпечних регіонів. Детальніше про те, які саме гуманітарні коридори будуть діяти, розповів заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.
"До Маріуполя з Бердянська продовжує рух колона з гуманітарним вантажем та автобусами для евакуації на зворотному шляху", – повідомив він.
Також евакуюють людей до Житомира з Бородянки через Пісківку, Малин та Радомишль. Наразі автобуси продовжують рух з Пісківки.
Додатково будуть працювати такі транспортні коридори:
- Світильня – Плоске – Гоголів – Красилівка – Квітневе – Бровари (автобуси буде направлено з Броварів);
- Перемога – Лук’янівка – Лукаші – Корніївка – Недра – Садове – Березань – Бориспіль – Київ (автобуси буде направлено з Києва);
- Велика Димерка – Бровари;
- Кремінна – Лиман.
До Слов’янська людей евакуюватимуть за такими напрямками:
- Рубіжне – Сєвєродонецьк – Лисичанськ – Слов’янськ;
- Попасна – Бахмут – Слов’янськ;
- Гірське — Лисичанськ — Бахмут — Слов’янськ;
- Щастя – Новоайдар — Сєвєродонецьк – Лисичанськ – Слов’янськ.
"Евакуація проводиться безкоштовно", – додає Тимошенко.
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