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В ОП розповіли, які коридори для евакуації будуть діяти в Україні 13 березня

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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В ОП розповіли, які коридори для евакуації будуть діяти в Україні 13 березня Новина оновлена 13 березня 2022, 11:54

У неділю, 13 березня, по Україні буде продовжено евакуацію мирних жителів з небезпечних регіонів. Детальніше про те, які саме гуманітарні коридори будуть діяти, розповів заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

"До Маріуполя з Бердянська продовжує рух колона з гуманітарним вантажем та автобусами для евакуації на зворотному шляху", – повідомив він.

Також евакуюють людей до Житомира з Бородянки через Пісківку, Малин та Радомишль. Наразі автобуси продовжують рух з Пісківки.

Додатково будуть працювати такі транспортні коридори:

  • Світильня – Плоске – Гоголів – Красилівка – Квітневе – Бровари (автобуси буде направлено з Броварів);
  • Перемога – Лук’янівка – Лукаші – Корніївка – Недра – Садове – Березань – Бориспіль – Київ (автобуси буде направлено з Києва);
  • Велика Димерка – Бровари;
  • Кремінна – Лиман.

До Слов’янська людей евакуюватимуть за такими напрямками:

  • Рубіжне – Сєвєродонецьк – Лисичанськ – Слов’янськ;
  • Попасна – Бахмут – Слов’янськ;
  • Гірське — Лисичанськ — Бахмут — Слов’янськ;
  • Щастя – Новоайдар — Сєвєродонецьк – Лисичанськ – Слов’янськ.

"Евакуація проводиться безкоштовно", – додає Тимошенко.

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