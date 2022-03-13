В ОП розповіли, які коридори для евакуації будуть діяти в Україні 13 березня

У неділю, 13 березня, по Україні буде продовжено евакуацію мирних жителів з небезпечних регіонів. Детальніше про те, які саме гуманітарні коридори будуть діяти, розповів заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

"До Маріуполя з Бердянська продовжує рух колона з гуманітарним вантажем та автобусами для евакуації на зворотному шляху", – повідомив він.

Також евакуюють людей до Житомира з Бородянки через Пісківку, Малин та Радомишль. Наразі автобуси продовжують рух з Пісківки.

Додатково будуть працювати такі транспортні коридори:

Світильня – Плоске – Гоголів – Красилівка – Квітневе – Бровари (автобуси буде направлено з Броварів);

Перемога – Лук’янівка – Лукаші – Корніївка – Недра – Садове – Березань – Бориспіль – Київ (автобуси буде направлено з Києва);

Велика Димерка – Бровари;

Кремінна – Лиман.

До Слов’янська людей евакуюватимуть за такими напрямками:

Рубіжне – Сєвєродонецьк – Лисичанськ – Слов’янськ;

Попасна – Бахмут – Слов’янськ;

Гірське — Лисичанськ — Бахмут — Слов’янськ;

Щастя – Новоайдар — Сєвєродонецьк – Лисичанськ – Слов’янськ.

"Евакуація проводиться безкоштовно", – додає Тимошенко.