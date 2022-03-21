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Відсіч ЗСУ спантеличила росіян: карти боїв в Україні на 21 березня

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Українські військові мужньо продовжують давати відсіч противнику Новина оновлена 21 березня 2022, 07:23
Українські військові мужньо продовжують давати відсіч противнику

Окупант намагається поповнити втрати

На ранок 26-го дня війни бойові дії в Україні дещо знизили свою активність, хоча війська ворога нікуди не йдуть і навпаки намагаються зміцнитися.

"Телеграф" зібрав нові карти бойових дій на ранок понеділка, 21 березня.

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Експерти Institute for the Study of War стверджують, що окупанти продовжують зосереджувати найбільші сили в київському напрямку, і намагаються далі оточити столицю із північного заходу, заходу та сходу.

Проте загалом росіяни не ведуть помітної активності та займаються стягуванням сил, вирішенням проблем логістики, пошуком провіанту, підготовкою до подальших нападів.

Тому загалом позиції за добу не змінилися.

Без змін залишається і онлайн-карта DeepState:

Карта бойових дій Україна 21.03.2022
Карта бойових дій Україна 21.03.2022

Нагадаємо, що станом на ранок 20 березня росіяни втратили в Україні 14,7 тисяч особового складу, і цифра ця щодня зростає.

Як повідомляв "Телеграф", раніше в оточений окупантами Маріуполь приїхала команда російських спецназівців для зачистки міста, проте бійці "Азова" самі їх зачистили.

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