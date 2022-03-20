300 солдатів та 13 танків за одну добу: Генштаб про втрати окупантів
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
- 954
росія вже втратила близько 14 700 військових.
На двадцять п’яту добу протистояння України російському військовому вторгненню окупанти продовжують нести значні втрати в особовому складі.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.
Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 20.03 орієнтовно склали:
- особового складу — близько 14 700 осіб,
- танків — 476 од.
- бойових броньованих машин — 1487 од.,
- артилерійських систем — 230 од.,
- РСЗВ — 74 од.,
- засоби ППО — 44 од.,
- літаків — 96 од.,
- вертольотів — 118 од.,
- автомобільної техніки — 947 од.
- кораблі/катери — 3 од.,
- цистерн з ПММ — 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21.
- спеціальна техніка — 12.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Зазначимо, за майже місяць війни російські окупанти вже сильно виснажені, зокрема, їхні плани сильно підкосила облога Маріуполя, яку вони збиралися взяти легко і з невеликими втратами.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-