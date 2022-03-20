Рус

300 солдатів та 13 танків за одну добу: Генштаб про втрати окупантів

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
Дата публікації
Читать на русском
Автор
954
Підбитий танк російських окупантів Новина оновлена 20 березня 2022, 12:10
Підбитий танк російських окупантів

росія вже втратила близько 14 700 військових.

На двадцять п’яту добу протистояння України російському військовому вторгненню окупанти продовжують нести значні втрати в особовому складі.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.

Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 20.03 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 14 700 осіб,
  • танків — 476 од.
  • бойових броньованих машин — 1487 од.,
  • артилерійських систем — 230 од.,
  • РСЗВ — 74 од.,
  • засоби ППО — 44 од.,
  • літаків — 96 од.,
  • вертольотів — 118 од.,
  • автомобільної техніки — 947 од.
  • кораблі/катери — 3 од.,
  • цистерн з ПММ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21.
  • спеціальна техніка — 12.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Зазначимо, за майже місяць війни російські окупанти вже сильно виснажені, зокрема, їхні плани сильно підкосила облога Маріуполя, яку вони збиралися взяти легко і з невеликими втратами.

Теги:
#Росія #Генштаб #ЗСУ
Бійці ПВК "Вагнера"
Україна
путін відправляє диверсантів для вбивства українських політиків: названо три головні цілі
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Бійці ПВК "Вагнера"
путін відправляє диверсантів для вбивства українських політиків: названо три головні цілі
Дата публікації
Категорія
Між путіним та Бортниковим вже не раз "пробігала кішка"
У росії хочуть прибирати путіна: названо ім’я наступника
Дата публікації
Категорія
Українці вірять у перемогу
Скільки українців вірять у перемогу над росією: результати опитування вражають
Дата публікації
Категорія
олександр лукашенко та володимир путін
Загроза вторгнення військ Білорусі: "Телеграф" дізнався, наскільки це можливо
Дата публікації
Категорія
ЗСУ продовжують відстрілювати орків і на землі, і в небі
Війна — день 25: росіяни втрачають перевагу в небі України, але продовжують обстрілювати мирне населення