300 солдатів та 13 танків за одну добу: Генштаб про втрати окупантів

росія вже втратила близько 14 700 військових.

На двадцять п’яту добу протистояння України російському військовому вторгненню окупанти продовжують нести значні втрати в особовому складі.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.

Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 20.03 орієнтовно склали:

особового складу — близько 14 700 осіб,

танків — 476 од.

бойових броньованих машин — 1487 од.,

артилерійських систем — 230 од.,

РСЗВ — 74 од.,

засоби ППО — 44 од.,

літаків — 96 од.,

вертольотів — 118 од.,

автомобільної техніки — 947 од.

кораблі/катери — 3 од.,

цистерн з ПММ — 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21.

спеціальна техніка — 12.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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Зазначимо, за майже місяць війни російські окупанти вже сильно виснажені, зокрема, їхні плани сильно підкосила облога Маріуполя, яку вони збиралися взяти легко і з невеликими втратами.