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Полонених — нуль: "Азов" знищив російський спецназ у Маріуполі (фото, відео 18+)

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Валерія Куценко Валерія Куценко
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Росіяни приїхали вбивати українців Новина оновлена 20 березня 2022, 14:12
Росіяни приїхали вбивати українців

Недовго спецназівці повоювали

На 25-й день війни полк "Азов" ліквідував в оточеному Маріуполі спецназ російської розвідки, який відправили для "зачистки" міста.

Фото та відео своїх досягнень українські захисники похвалилися у мережі, повідомляє "Телеграф".

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Як кажуть бійці "Азова", загін працівників головного розвідувального управління росії відправили до Маріуполя, щоб зачистити місто від українських військових та активістів.

Але їх прямо на позашляховиках, помічених літерами "Z", зачистили азовці.

Обережно, наступні фото та відео не для людей зі слабкими нервами!

На місці залишилися розкидана зброя, техніка і обпалені трупи, — одне з тіл окупанта неможливо впізнати, так обгоріло обличчя.

Українці не пошкодували окупантів
Українці не пошкодували окупантів
Спецназівці їхали вбивати
Спецназівці їхали вбивати

У росіян знайшли їх документи. Судячи з посвідчень, там було щонайменше три загарбники, з Пітера, Чечні та Дагестану.

Всі вони служили у військовій частині в Кабардино-Балкарській республіці Росії (близько 700 км від Маріуполя).

"Довше їхали, чим воювали", — жартують в Азові.

Документи ліквідованих окупантів
Документи ліквідованих окупантів

Нагадаємо, що для росії Маріуполь стратегічно важливий, оскільки через нього можна прокласти "коридор у Крим", і без нього Україна тимчасово позбавляється доступу до Азовського моря.

Місто вже багато днів страждає від обстрілів та звірств окупантів, але підмога не може прийти йому на виручку, оскільки найближчі військові застрягли в боях під Волновахою, а із Запоріжжя інший загін не може вийти, оскільки надто великий шанс бути убитими дорогою через поля.

Теги:
#Маріуполь
Росіяни приїхали вбивати українців
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Полонених — нуль: "Азов" знищив російський спецназ у Маріуполі (фото, відео 18+)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Росіяни приїхали вбивати українців
Полонених — нуль: "Азов" знищив російський спецназ у Маріуполі (фото, відео 18+)
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