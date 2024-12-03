Раміна Есхакзай потрапила під жорстку критику за поїздку до штаб-квартири НАТО

Раміна побувала у штаб-квартирі Альянсу у Брюсселі

Популярна українська блогерка Раміна Есхакзай, ведуча програми на YouTube "Ходять чутки", яка розповіла про свої комплекси, з нагоди 1000 днів повномасштабної війни зустрілася з лідерами НАТО. Інтерв’єрка приєдналася до обговорення за круглим столом військової підтримки України з боку Альянсу.

Про це блогерка розповіла на своїй сторінці в Instagram. Раміна описала п’ять пунктів, у яких розповіла пвдписникам, як приймаються рішення за столом та зазначила, що має "ідеї для співпраці з НАТО". Однак у мережі вона зіткнулася із жорсткою критикою.

Раміну Есхакзай розкритикували за зустріч із лідерами НАТО

На своїй сторінці у Facebook політтехнолог, незалежний експерт Олексій Голобуцький висловив здивування тим, що плани співпраці з НАТО від імені України представляє колишня учасниця шоу "Холостяк", модель на підспівуванні у кліпах та номінантка на звання "Інтерв’юер 2020 року" разом із Ксенією Собчак та Юрієм Дудьом.

Він зазначив, що тоді перемога дісталася Собчак, але Раміну було включено до числа "найкращих ютуб-інтерв’юерів" разом з іншими росіянами у церемонії "Третьої Російської премії в галузі веб-індустрії" у 2020 році, коли в Україні шостий рік тривала війна та Крим давно був анексований.

Олексій Голобуцький почав розмірковувати, чи є ефективною така квазідипломатична робота представлення України на Заході подібними персонажами, і чи дає вона справді помітний результат. Політтехнолог вважає, що все ж таки варто дати працювати професійним лобістам і дипломатам і якось обмежити потік "народних дипломатів".

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Журналіст-міжнародник Крістіна Зеленюк на своїй сторінці у Facebook також прокоментував зустріч Раміни з лідерами НАТО. Вона зазначила, що всі "раді", що блогерка побувала у штаб-квартирі Альянсу та написала 5 фактів про його роботу, але більше так робити не треба.

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"Телеграф" писав раніше, скільки Раміна Есхакзай заробляє на YouTube. Блогерка навіть надала доступ до бухгалтерії.