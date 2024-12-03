Рамина Эсхакзай попала под жесткую критику за поездку в штаб-квартиру НАТО

Рамина побывала в штаб-квартире Альянса в Брюсселе

Популярная украинская блогерша Рамина Эсхакзай, ведущая программы на YouTube "Ходят слухи", которая рассказала о своих комплексах, по случаю 1000 дней полномасштабной войны встретилась с лидерами НАТО. Интервьюерка присоединилась к обсуждению за круглым столом военной поддержки Украины со стороны Альянса.

Об этом блогерша рассказала на своей странице в Instagram. Рамина описала пять пунктов, в которых рассказала подписчикам, как принимаются решения за столом и отметила, что у нее есть "идеи для сотрудничества с НАТО". Однако в сети она столкнулась с жесткой критикой.

Рамину Эсхакзай раскритиковали за встречу с лидерами НАТО

На своей странице в Facebook политтехнолог, независимый эксперт Алексей Голобуцкий выразил недоумение тем, что планы сотрудничества с НАТО от имени Украины представляет бывшая участница шоу "Холостяк", модель на подпевании в клипах и номинантка на звание "Интервьюер 2020 года" вместе с Ксенией Собчак и Юрием Дудем.

Он отметил, что тогда победа досталась Собчак, но Рамина была включена в число "лучших ютуб-интервьюеров" вместе с другими россиянами в церемонии "Третьей Российской премии в области веб-индустрии" в 2020 году, когда в Украине шестой год продолжалась война и Крым давно был аннексирован.

Алексей Голобуцкий задался вопросом, является ли эффективной такая квазидипломатическая работа представления Украины на Западе подобными персонажами, и дает ли она действительно заметный результат. Политтехнолог считает, что все же стоит дать работать профессиональным лоббистам и дипломатам и как-то ограничить поток "народных дипломатов".

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Журналист-международник Кристина Зеленюк на своей странице в Facebook также прокомментировал встречу Рамины с лидерами НАТО. Она отметила, что все "рады", что блогерша побывала в штаб-квартире Альянса и написала 5 фактов о его работе, но больше так делать не надо.

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"Телеграф" писал ранее, сколько Рамина Эсхакзай зарабатывает на YouTube. Блогерша даже предоставила доступ к бухгалтерии.