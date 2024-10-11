Была "сестрой" Зеленского, а затем заявила о "страданиях" россиян. Куда пропала звезда "Когда мы дома" Кистень

Актриса выехала из Украины в начале полномасштабной войны

Украинская актриса Катерина Кистень после полномасштабного вторжения уехала из Украины и поселилась за границей. Там она нашла любовь и вступилась за "хороших русских".

Что нужно знать:

После начала полномасштабной войны Катерина Кистень переехала в Швецию

За границей актриса продолжает работать и играть в спектаклях

Она дала неоднозначное интервью Славе Демину, где рассказала о "страданиях" россиян

Как Катерина Кистень стала известной

Актриса родилась 29 декабря 1979 года в Киеве (сейчас ей 46 лет) и с детства профессионально занималась народными и историко-бытовыми танцами, поэтому гастролировала по разным городам, в частности и за границей. Катерина окончила музыкальную школу по классу фортепиано и училась в Киевском областном училище культуры. Она брала уроки эстрадного вокала и участвовала в конкурсе "Червона Рута-1999".

В 2003 году Кистень окончила Киевский университет театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого, занималась хореографией, вокалом и аргентинским танго. И в том же году стала актрисой Нового драматического театра на Печерске.

Катерина Кистень родилась и училась в Киеве

Впервые в кино Катерина появилась в сериале "Завтра будет завтра", а после снялась в сериале "Братство". Также ее можно было увидеть в "Сватах" и в киноленте "Скорая помощь".

Катерина Кистень стала популярной благодаря сериалу "Когда мы дома"

Больше всего зрителям Катерина запомнилась благодаря роли в скетчкоме "Когда мы дома", а также в сериале "Слуга народа" с Зеленским — там она сыграла сестру главного героя Василия Голобородько. Также Кистень принимала участие в восьмом сезоне музыкального шоу "Х-фактор".

Катерина Кистень в сериале "Слуга народа"

Где Катерина Кистень сейчас и что говорит о войне

В начале полномасштабной войны украинская актриса выехала в Швецию и поселилась в Стокгольме. В одном из интервью, Катерина рассказала, что перед войной она приобрела в центре Киева квартиру, но даже не успела ее обустроить.

Также Кистень рассказала, что в Швеции много россиян и что, по ее мнению, они там страдают больше, чем украинцы. Она назвала их "хорошими" россиянами, которые не поддерживают войну и были включены в гуманитарную работу. Также она уважает российских коллег, которые выехали и не побоялись публично высказать свою позицию.

В интервью Славе Демину украинская звезда рассказала, что в Швеции ей поначалу выплачивали социальную помощь (6 евро в день), но этих денег она уже не получает. Зато может бесплатно пользоваться общественным транспортом и не тратить денег на аренду квартиру, поскольку жилье ей предоставила миграционная служба.

Катерина Кистень переехала в Швецию

За границей Катерина пытается зарабатывать, играла в спектаклях, также у нее были финансовые запасы, благодаря которым она живет и часть денег пересылает родным. Даже за пределами Украины она поддерживает связь с родной страной, осуждает военные преступления россиян, призывает мир к единству. Актриса много сделала для украинских детей, которые приехали в Стокгольм в начале войны.

Катерина Кистень вступилась за "хороших" россиян, Фото: Tanya Zemlianskaya

В июле 2024 года на своей странице в Facebook она сообщила, что массштабный обстрел Киева россиянами коснулся ее семьи. Вражеская ракета попала в многоэтажку в Голосеевском районе, где жил ее папа. С отцом, к счастью, все хорошо, но жилье получило повреждения.

Катерина Кистень со своим отцом

В квартиру отца Катерины Кистень попала ракета

Известно, что в Стокгольме Катерина также встретила новую любовь. Ее избранником стал швед, они вместе уже два года и актриса переехала жить к нему в квартиру. Она призналась, что действительно влюблена в мужчину и что он появился в ее жизни в очень сложный период и стал настоящей опорой. Однако Катерина не знает, останется ли в Швеции навсегда, поскольку это будет зависеть от многих факторов.