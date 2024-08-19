Много цветов, диски с фильмами и письма со словами "Спасибо": возле дома Алена Делона устроили мемориал (фото, видео)

Мир утратил одного из самых выдающихся актеров XX века

Новость о смерти Алена Делона оказалась трагической для французов и всего мира. Величайшего актера XX века не стало в воскресенье, 18 августа, в его доме в коммуне Души, на 89 году жизни.

Ален Делон, которого окрестили человеком с "душой дьявола" и "ликом ангела", оставил неизгладимый след в истории Франции. Поклонники знаменитости приходят к его поместью Domaine de la Brûlerie, чтобы почтить память своего французского идола.

На ворота люди закрепляют цветы, возложат их возле дома в память о талантливом актере, с записками и письмами со словами благодарности. "Merci (фр. "спасибо")", — коротко обращаются к покойной знаменитости.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Поклонники также приносят фильмы французского актера. Возле цветов можно увидеть диск с легендарной картиной Le Jour et la nuit ("День и ночь", 1996 год), в котором Ален Делон исполнил главную роль в паре с Ариэль Домбаль.

Фото: Getty Images

Возле территории поместья патрулирует полиция, а журналисты вместе с операторами снимают репортажи.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Ранее стало известно, как хотел быть похоронен Ален Делон. Легендарный французский актер не хотел быть обузой для своих детей, поэтому не исключал добровольный уход из жизни.