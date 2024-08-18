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Хотел умереть последние два года: Ален Делон планировал совершить эвтаназию

Автор
Наталья Дума Наталья Дума
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Алену Делону было 88 лет
Алену Делону было 88 лет. Фото Getty Images

Актер перенес два инсульта

Всемирно известный актер Ален Делон, которого не стало в воскресенье, 18 августа, планировал добровольно уйти из жизни. В марте 2022 года западные СМИ даже "убили" знаменитость.

Новости о смерти актера тогда оказались фейковыми, однако согласие на эвтаназию (избавление человека от жизни как способ прекратить его страдания от старости или болезни — ред.) он все же давал. Об этом сообщал сын актера Энтони Делон в интервью французскому телеканалу RTL.

«Во-первых, потому что я живу в Швейцарии, где эвтаназия разрешена, а также потому, что я нахожу это наиболее логичным и естественным. и прочего", — говорил Ален Делон в марте 2022 года.

Как оказалось, Ален Делон хотел уйти из жизни, чтобы не выглядеть беспомощным стариком в глазах близких. Еще тогда актер составил завещание и попросил помочь ему умереть у своего сына Энтони. Сначала он отказался и последнюю волю отца должна была выполнить дочь звезды – Анушка Делон. Однако впоследствии Энтони дал свое согласие.

Известно, что Ален Делон скончался в возрасте 88 лет. Причина смерти пока неизвестна, однако актер отмечал, что эвтаназия — лучший способ окончания его жизни. В знаменитости были диагностированы диффузная лимфома и болезнь Альцгеймера, а в 2019 году перенес два инсульта и был в тяжелом состоянии в последние годы.

Ранее "Телеграф" рассказывал о женщинах Алена Делона. Актер имел много романов при жизни и неоднократно изменял своим любимым. Также известно, что у него трое детей и один сын, которого он признавал, от разных женщин, и они грызлись из-за наследства отца в 245 млн евро.

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#Ален Делон #Эвтаназия #Актор