Рус

Хотів померти останні два роки: Ален Делон планував зробити евтаназію

Автор
Наталія Дума Наталія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
1516
Алену Делону було 88 років
Алену Делону було 88 років. Фото Getty Images

Актор переніс два інсульти

Всесвітньо відомий актор Ален Делон, якого не стало в неділю, 18 серпня, планував добровільно піти з життя. В березні 2022 західні ЗМІ навіть "вбили" знаменитість.

Новини про смерть актора тоді виявилися фейковими, однак згоду на евтаназію (позбавлення людини життя як спосіб припинити його страждання від старості або хвороби — ред.) він все ж давав. Про це повідомляв син актора Ентоні Делон в інтерв’ю французькому телеканалу RTL.

"По-перше, тому що я живу у Швейцарії, де евтаназія дозволена, а також тому, що я знаходжу це найбільш логічним і природним. З певного віку, з певного моменту ми маємо право звалити до біса по-тихому — без лікарень, уколів та іншого", — говорив Ален Делон в березні 2022.

Як виявилося, Ален Делон хотів піти з життя, щоб не виглядати безпорадним старим чоловіком в очах близьких. Ще тоді актор склав заповіт і попросив допомогти йому померти у свого сина Ентоні. Спочатку він відмовився і останню волю батька повинна була виконати дочка зірки — Анушка Делон. Однак згодом Ентоні дав свою згоду.

Відомо, що Ален Делон помер у віці 88 років. Причина смерті поки що не відома, однак актор зазначав, що евтаназія — найкращий спосіб закінчення його життя. У знаменитості були діагностовані дифузна лімфома та хвороба Альцгеймера, а в 2019 році переніс два інсульти і був у важкому стані останні роки.

Раніше "Телеграф" розповідав про жінок Алена Делона. Актор мав багато романів за життя і неодноразово зраджував своїм коханим. Також відомо, що у нього троє дітей і один син, якого він визнавав, від різних жінок і вони гризлися через спадок батька у 245 млн євро.

Теги:
#Ален Делон #Евтаназія #Актор