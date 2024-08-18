Хотів померти останні два роки: Ален Делон планував зробити евтаназію

Актор переніс два інсульти

Всесвітньо відомий актор Ален Делон, якого не стало в неділю, 18 серпня, планував добровільно піти з життя. В березні 2022 західні ЗМІ навіть "вбили" знаменитість.

Новини про смерть актора тоді виявилися фейковими, однак згоду на евтаназію (позбавлення людини життя як спосіб припинити його страждання від старості або хвороби — ред.) він все ж давав. Про це повідомляв син актора Ентоні Делон в інтерв’ю французькому телеканалу RTL.

"По-перше, тому що я живу у Швейцарії, де евтаназія дозволена, а також тому, що я знаходжу це найбільш логічним і природним. З певного віку, з певного моменту ми маємо право звалити до біса по-тихому — без лікарень, уколів та іншого", — говорив Ален Делон в березні 2022.

Як виявилося, Ален Делон хотів піти з життя, щоб не виглядати безпорадним старим чоловіком в очах близьких. Ще тоді актор склав заповіт і попросив допомогти йому померти у свого сина Ентоні. Спочатку він відмовився і останню волю батька повинна була виконати дочка зірки — Анушка Делон. Однак згодом Ентоні дав свою згоду.

Відомо, що Ален Делон помер у віці 88 років. Причина смерті поки що не відома, однак актор зазначав, що евтаназія — найкращий спосіб закінчення його життя. У знаменитості були діагностовані дифузна лімфома та хвороба Альцгеймера, а в 2019 році переніс два інсульти і був у важкому стані останні роки.

Раніше "Телеграф" розповідав про жінок Алена Делона. Актор мав багато романів за життя і неодноразово зраджував своїм коханим. Також відомо, що у нього троє дітей і один син, якого він визнавав, від різних жінок і вони гризлися через спадок батька у 245 млн євро.