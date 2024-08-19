Багато квітів, диски з фільмами та листи зі словами "Спасибі": біля будинку Алена Делона влаштували меморіал (фото, відео)

Світ втратив одного з найвидатніших акторів XX століття

Новина про смерть Алена Делона виявилася трагічною для французів та всього світу. Величного актора XX століття не стало в неділю, 18 серпня, у його будинку в комуні Душі, на 89 році життя.

Ален Делон, якого охрестили людиною з "душею диявола" та "обличчям ангела", залишив незабутній слід в історії Франції. Шанувальники знаменитості приходять до його маєтку Domaine de la Brûlerie, щоб вшанувати пам’ять свого французького ідола.

На ворота люди закріплюють квіти, кладуть їх біля будинку на згадку про талановитого актора, із записками та листами зі словами подяки. "Merci (фр. "дякую")", — коротко звертаються до покійної знаменитості.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Шанувальники також приносять фільми французького актора. Біля квітів можна побачити диск із легендарною картиною Le Jour et la nuit ("День і ніч", 1996 рік), в якому Ален Делон виконав головну роль у парі з Аріель Домбаль.

Фото: Getty Images

Біля території маєтку патрулює поліція, а журналісти разом з операторами знімають репортажі.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Раніше стало відомо, як хотів бути похований Ален Делон. Легендарний французький актор не хотів бути тягарем для своїх дітей, тому не виключав добровільного відходу з життя.