Не знімалася останні 52 роки і хвалила Путіна: як виглядала перед смертю Бріжит Бардо і що казала про Україну

Наталія Дума
Бріжит Бардо Новина оновлена 28 грудня 2025, 13:45
Бріжит Бардо. Фото Getty Images

Легендарна акторка присвятила своє життя захисту прав тварин

Бріжит Бардо — французька акторка, модель, співачка й одна з найвідоміших захисниць тварин 20 століття. Вона здобула світову славу у 1950–60-х завдяки ролям у кіно, зокрема "І Бог створив жінку", "Істина". Сьогодні, 28 грудня, стало відомо про її смерть, їй був 91 рік.

Що варто знати

  • Бріжит Бардо не стало 28 грудня 2025 року. Про причини смерті не повідомлялося, однак відомо, що вона мала проблеми зі здоров'ям
  • Свою акторську кар'єру вона завешила ще у 1973 році і присвятила решту життя боротьбі за права тварин
  • Про війну в Україні зірка не висловлювалася, але двічі писала листи Януковичу із проханням припинити знищення безпритульних тварин у 2012 році

Здоров’я й чутки перед смертю

У жовтні 2025 року Бріжит Бардо була госпіталізована для проведення операції, яку її представники описали як "невелику", але деякі ЗМІ говорили про серйозне захворювання. Після цього вона повернулася додому в Сен-Тропе й відпочивала.

Бріжит Бардо
Бріжит Бардо. Фото: Getty Images

У жовтні 2025 року в інтернеті розлетілася "новина" про те, що акторка нібито померла — і навіть з’явилися припущення про замовлення труни. Чутки, які сама Бріжит спростувала, з’явилися після того, як французький інфлюенсер AQABABE опублікував неправдиву заяву, а пізніше видалив її.

Як виглядала Бріжит Бардо в останні роки і чим займалася

Бардо не знімалася у фільмах з 1973 року — після цього вона повністю відійшла від акторської професії. Її минулі ролі (понад 47 фільмів) лишаються класикою французького й світового кіно. Серед найпопулярніших кінострічок акторки — "І Бог створив жінку", "Знамениті любовні історії", "Істина".

Бріжит Бардо за кілька місяців до смерті
Бріжит Бардо за кілька місяців до смерті. Фото: скріншот YouTube

Остання роль Бріжит Бардо була у фільмі "Дон Жуан чи Якби Дон Жуан був жінкою", де вона була головною героїнею. Цей проєкт не був успішним, і акторка вирішила завершими кар'єру. Після цього, у 1986 році, вона заснувала фонд із захисту прав тварин, використовуючи кошти від продажу власних прикрас та речей для стартового капіталу. Решту життя зірка займалася лише фондом.

Бріжит Бардо у молодості
Бріжит Бардо у молодості. Фото: Getty Images

Що казала про Україну Бріжит Бардо

За даними Української правди, Бардо вже наприкінці 2011 року написала відкритого листа Януковичу, у якому висловила глибоке обурення тим, що в Україні продовжувалися випадки жорстокого знищення бездомних собак, особливо під час підготовки до "Євро-2012". Вона описувала ситуацію як "жахливу та ганебну" для країни, яка прагне вважатися цивілізованою, й докладала до звернення фотографії, що ілюстрували жорстокість.

Бріжит Бардо
Бріжит Бардо. Фото: Getty Images

Пізніше, у березні 2012 року, Бардо знову звернулася до Януковича у відкритому листі, бо, на її думку, попередні заклики не дали результату. Вона відзначала, що, незважаючи на численні звернення до уряду та письмові обіцянки, жорстокі вбивства безпритульних собак у великих містах, таких як Київ і Одеса, тривали.

У 2013 році Бардо заявила, що захоплюється Путіним. "Я бачу його (Путіна) дуже людяним. Кожного разу, коли я про щось його прошу, він мені допомагає. Він зробив для захисту тварин більше, ніж усі наші президенти", — повідомляла актриса.

