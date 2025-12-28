Не знімалася останні 52 роки і хвалила Путіна: як виглядала перед смертю Бріжит Бардо і що казала про Україну

Легендарна акторка присвятила своє життя захисту прав тварин

Бріжит Бардо — французька акторка, модель, співачка й одна з найвідоміших захисниць тварин 20 століття. Вона здобула світову славу у 1950–60-х завдяки ролям у кіно, зокрема "І Бог створив жінку", "Істина". Сьогодні, 28 грудня, стало відомо про її смерть, їй був 91 рік.

Що варто знати

Бріжит Бардо не стало 28 грудня 2025 року. Про причини смерті не повідомлялося, однак відомо, що вона мала проблеми зі здоров'ям

Свою акторську кар'єру вона завешила ще у 1973 році і присвятила решту життя боротьбі за права тварин

Про війну в Україні зірка не висловлювалася, але двічі писала листи Януковичу із проханням припинити знищення безпритульних тварин у 2012 році

Здоров’я й чутки перед смертю

У жовтні 2025 року Бріжит Бардо була госпіталізована для проведення операції, яку її представники описали як "невелику", але деякі ЗМІ говорили про серйозне захворювання. Після цього вона повернулася додому в Сен-Тропе й відпочивала.

Бріжит Бардо. Фото: Getty Images

У жовтні 2025 року в інтернеті розлетілася "новина" про те, що акторка нібито померла — і навіть з’явилися припущення про замовлення труни. Чутки, які сама Бріжит спростувала, з’явилися після того, як французький інфлюенсер AQABABE опублікував неправдиву заяву, а пізніше видалив її.

Як виглядала Бріжит Бардо в останні роки і чим займалася

Бардо не знімалася у фільмах з 1973 року — після цього вона повністю відійшла від акторської професії. Її минулі ролі (понад 47 фільмів) лишаються класикою французького й світового кіно. Серед найпопулярніших кінострічок акторки — "І Бог створив жінку", "Знамениті любовні історії", "Істина".

Бріжит Бардо за кілька місяців до смерті. Фото: скріншот YouTube

Остання роль Бріжит Бардо була у фільмі "Дон Жуан чи Якби Дон Жуан був жінкою", де вона була головною героїнею. Цей проєкт не був успішним, і акторка вирішила завершими кар'єру. Після цього, у 1986 році, вона заснувала фонд із захисту прав тварин, використовуючи кошти від продажу власних прикрас та речей для стартового капіталу. Решту життя зірка займалася лише фондом.

Бріжит Бардо у молодості. Фото: Getty Images

Що казала про Україну Бріжит Бардо

За даними Української правди, Бардо вже наприкінці 2011 року написала відкритого листа Януковичу, у якому висловила глибоке обурення тим, що в Україні продовжувалися випадки жорстокого знищення бездомних собак, особливо під час підготовки до "Євро-2012". Вона описувала ситуацію як "жахливу та ганебну" для країни, яка прагне вважатися цивілізованою, й докладала до звернення фотографії, що ілюстрували жорстокість.

Бріжит Бардо. Фото: Getty Images

Пізніше, у березні 2012 року, Бардо знову звернулася до Януковича у відкритому листі, бо, на її думку, попередні заклики не дали результату. Вона відзначала, що, незважаючи на численні звернення до уряду та письмові обіцянки, жорстокі вбивства безпритульних собак у великих містах, таких як Київ і Одеса, тривали.

У 2013 році Бардо заявила, що захоплюється Путіним. "Я бачу його (Путіна) дуже людяним. Кожного разу, коли я про щось його прошу, він мені допомагає. Він зробив для захисту тварин більше, ніж усі наші президенти", — повідомляла актриса.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядав убитий актор Роб Райнер в останній рік перед смертю. Його разом із дружиною знайшли мертвими у своєму будинку.