День памяти и примирения: почему 8 мая отмечают отдельно от Дня победы над нацизмом

8 мая Украина отмечает День памяти и примирения, а 9 — День победы над нацизмом.

В воскресенье, 8 мая, помимо светлого семейного праздника Дня матери, Украина будет отмечать День памяти и примирения, посвященный памяти жертв Второй мировой войны. Этот праздник был установлен в 2015 году экс-президентом Украины Петром Порошенко.

"Телеграф" рассказывает, в чем особенности этого праздника, и чем он отличается от Дня победы над нацизмом, который отмечается 9 мая.

День памяти и примирения 8 мая: история

День памяти и примирения отмечается в большинстве стран Европы 8 мая, поскольку Акт о военной капитуляции Германии, который был подписан 7 мая 1945 года, вступил в силу именно в этот день в 22:43 по центрально-европейскому времени. А если "посчитать" по-московскому времени, то капитуляция была подписана в 00:43 ночи уже 9 мая. Поэтому в некоторых странах этот праздник припадает на 9-е число.

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Стоит отметить, что еще в 2004 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 8 и 9 мая Днями примирения, и отметила, что страны-участники могут отмечать один из этих дней или же оба эти дня, как дань памяти всем жертвам Второй мировой войны. До 2015 года Украина отмечала День Победы только 9 мая, а теперь у украинцев есть два праздника: 8-го День памяти и примирения, а 9-го День победы над нацизмом.

День памяти и примирения 8 мая: традиции

Символом праздников является красный мак, а лозунгом — "1939-1945. Помним. Побеждаем" и "Никогда снова". Стоит отметить, что мак — это своеобразная аллюзия: с одной стороны цветок, а с другой — кровавый след от пули. Напомним, что георгиевская ленточка в Украине запрещена.

8 мая по все Украине проводятся мероприятия, посвященные Победе над нацизмом в Европе и Дню памяти и примирения, которые направлены на чествование памяти жертв Второй мировой. В этот день происходит торжественное возложение цветов и венков к памятным знакам, а в храмах проводятся службы в память о погибших героях.

Ранее, "Телеграф" писал, что после вторжения путинских войск на территорию Украины, большинство украинцев изменили свои взгляды на "праздник" 9 мая. Согласно опросу группы "Рейтинг", в 2022 году 9 мая потеряло свой "рейтинг" и перешло в разряд пережитков прошлого.