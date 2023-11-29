Безуглая снова "наехала" на Залужного и ждет его ответа

В сети резко отреагировали на слова нардепа

Народный депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая, которая в последнее время активно критикует высшее военное руководство страны, сделала очередное заявление. Она призвала главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного ответить на ее обвинения.

Об этом говорится в сообщении нардепа в Facebook. Она упрекнула главкома за его статью в журнале The Economist.

"И что у вас осталось, Валерий Федорович? Заказные статьи в The Economist через Фиалу, Мусгаеву, Дробовича, Давидюка и тд? Сколько их уже? Это по-генеральски — молчать в Украине и выбрасывать иностранцам это в мир? Может, вам есть что сказать прямо?" – написала Безуглая.

Она также спросила у главкома, почему переводы между воинскими частями проходят месяцами. Кроме того, ее заинтересовал вопрос, почему самым дееспособным бригадам "не дают новую технику, а дают новеньким и не обстрелянным".

"Почему все еще человек может оказаться на штурме без подготовки, несмотря даже принятый нами закон? Почему до сих пор не решен вопрос ВВК, хотя мы уже давно и по этому приняли закон? Это все Зеленский? Это вас, бедного, прессуют? Это стоит еще одной статьи в The Economist?" – отметила нардеп.

Вместе с тем Безуглая подчеркнула, что ее волнуют не "рейтинги" Залужного, а "военные шансы" Украины. "А если вас волнуют рейтинги, то наши военные шансы уменьшаются с каждым днем. Молчите?", – написала она.

Следует отметить, что пользователи соцсети в комментариях под этим постом раскритиковали саму Безуглую. Некоторые даже выразили сомнения в ее адекватности.

Также пользователи отметили, что действиями нардепа должны заинтересоваться правоохранительные органы.

Напомним, Марьяна Безуглая рассказала, кто из генералов за оборону какого-то города отвечал, а также о том, кто из генералов и в каком порядке подчиняется Валерию Залужному.