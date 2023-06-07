Секреты вкусного шашлыка: простые хитрости приведут к вашему фурору

В этом тонком вопросе важно все!

Вместе с дачным сезоном открывается сезон шашлыков. Что может быть вкуснее блюда, приготовленного на угле или гриле?

Чтобы аромат соседского шашлыка не казался более аппетитным и привлекательным, вместе с Рixelinform поделимся советами профессионалов. Попробуйте их – и ваше мясо будет идеальным.

Уловки приготовления вкусного шашлыка

Большую роль в этом вопросе играет маринад. Лучше всего придерживаться классического рецепта, для которого нужно не так много ингредиентов. Вам понадобится только лук, соль и перец, по вкусу и желанию паприка, а также растительное масло. Чтобы блюдо получилось идеальным, нужно мариновать мясо не менее 5-6 часов.

Обычно лук готовят вместе с мясом, но в этом случае он горит и получается невкусным. Ее нужно готовить отдельно. Для идеального блюда на 1 кг красного лука возьмите 15 гр соли, 10 гр сахара, 40 гр 9% уксуса, петрушку, укроп и черный перец по своему вкусу.

Большое значение также имеет заправка. Делимся рецептом самого простого и оригинального соуса для шашлыка: возьмите обычную томатную пасту, добавьте в нее мелко нарезанный лук, по вкусу сахар и соль, кинзу и немного водки. Подавайте шашлык с такой заправкой – и вы не отобьетесь от комплиментов.

Чтобы шашлык не пригорал, рекомендуется посыпать угли слоем соли. Что касается самого процесса поджаривания мяса — это у вас придет с опытом.

В таком тонком деле как приготовление шашлыка важна даже посуда. Оказывается, материал кастрюле тоже влияет на вкус мяса при мариновании.