Построить великое будущее путину не удалось, поэтому он решил создать великое прошлое: уморительные шутки о россиянах
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Во время войны оно то конечно не особо до шуток, однако украинцы даже в таких сложных ситуациях находят повод посмеяться. В сети можно найти много шуток о недальновидности и смерти путина, а также о глупости российский военных. Более того, юмор действительно спасает: шутки не дают сойти с ума от новостей.
В этом материале "Телеграф" собрал лучшие шутки из соцсетей о россии, россиянах и их диктаторе путине, которые поднимут настроение всем украинцам без исключения.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей еще несколько подборок шуток о санкциях в россии и смерти путина.