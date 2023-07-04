Если бывшая разбила тебе сердце, постарайся не разбить себе печень: юморные шутки про "эксов"
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Даже в сложных жизненных ситуациях украинский народ всегда найдет повод, над чем посмеяться. И несмотря на то, что большинство анекдотов сейчас на военную тематику, есть и "вечные" темы, актуальные в любых обстоятельствах.
Смешные анекдоты об отношениях между бывшими на несколько минут вернут вас в мирное время. Читайте и улыбайтесь!
— Когда я держу пакет мусора в руке, всегда вспоминаю, как мы гуляли с тобой, держась за ручки…
У моей бывшей был говорящий попугай. Большой, яркий, с изогнутым клювом. Так вот, эта тварь не замолкала ни днем, ни ночью.
А несчастная птица вынуждена была это слушать…
Я понял, что надо бежать, когда в ее компьютере в папке "Еда" увидел фотографии борща, пирожков и ее бывшего.
В первый день отключения горячей воды выяснил, что бывшая девушка почти год назад забрала с собой таз и ковшик.
То есть буквально, месть — это блюдо, которое подают холодным.
— Степан, вот опять бывшая жена пишет: я хочу, чтобы ты был здесь!
— Ваня, так, наверное, её чувства к тебе ещё не остыли?
— Да, но она это делает каждый раз, когда проходит мимо кладбища.
Ранее "Телеграф" подготовил для своих читателей сборник анекдотов про архитекторов, чтобы сохранить ваше веселое и позитивное настроение. Наслаждайтесь смехом вместе с нами и поделитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах.