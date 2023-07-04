Если бывшая разбила тебе сердце, постарайся не разбить себе печень: юморные шутки про "эксов"

Прикольные шутки для хорошего настроения на весь день!

Даже в сложных жизненных ситуациях украинский народ всегда найдет повод, над чем посмеяться. И несмотря на то, что большинство анекдотов сейчас на военную тематику, есть и "вечные" темы, актуальные в любых обстоятельствах.

Смешные анекдоты об отношениях между бывшими на несколько минут вернут вас в мирное время. Читайте и улыбайтесь!

— Когда я держу пакет мусора в руке, всегда вспоминаю, как мы гуляли с тобой, держась за ручки…

У моей бывшей был говорящий попугай. Большой, яркий, с изогнутым клювом. Так вот, эта тварь не замолкала ни днем, ни ночью. А несчастная птица вынуждена была это слушать…

Я понял, что надо бежать, когда в ее компьютере в папке "Еда" увидел фотографии борща, пирожков и ее бывшего.

В первый день отключения горячей воды выяснил, что бывшая девушка почти год назад забрала с собой таз и ковшик. То есть буквально, месть — это блюдо, которое подают холодным.

— Степан, вот опять бывшая жена пишет: я хочу, чтобы ты был здесь! — Ваня, так, наверное, её чувства к тебе ещё не остыли? — Да, но она это делает каждый раз, когда проходит мимо кладбища.

Ранее "Телеграф" подготовил для своих читателей сборник анекдотов про архитекторов, чтобы сохранить ваше веселое и позитивное настроение. Наслаждайтесь смехом вместе с нами и поделитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах.