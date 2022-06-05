Звук будильника — лучшее снотворное по утрам: уморительные анекдоты для хорошего настроения

Украинский народ не сломить даже в сложных и стрессовых ситуациях.

Украинцы – это народ, который даже во время войны найдет повод для смеха, и юмор в этом только помогает, ведь это надежный щит для мозга и хороший способ немного отвлечься. "Телеграф" решил приподнять настроение всем своим читателям с самого утра, чтобы позитив сопровождал вас целый день.

Читайте смешные анекдоты и шутки и поднимайте себе настроение.

Ты только вдумайся в тот факт, что будильник на телефоне — это звонок тебя вчерашнего себе завтрашнему!

Материться сквозь слёзы — это нормально. Особенно, когда устанавливаешь будильник на шесть утра.

Маленькие хитрости. Вы лучше выспитесь, если поставите будильник не на 06:00, а, например, на лестничную площадку в подъезде.

Люди, встающие с кровати по первому сигналу будильника, опасны. Кто знает, на что они ещё способны!

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о теще и зяте.