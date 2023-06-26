Цікаво, що всі гроші заробити не можна, а пропити — запросто: кумедні жарти, які посміхнуть усіх

Прикольні жарти для гарного настрою на весь день!

"Телеграф" вирішив підійняти настрій усім своїм читачам за допомогою анекдотів та приколів про прості життєві дрібниці, які оточують нас повсюди. Читайте смішні жарти про гроші та посміхайтеся!

Початок нового тижня — це чудовий час для жартів про роботу. Пропонуємо переглянути кращі анекдоти, у яких ви точно впізнаєте себе, своїх близьких, колег чи просто знайомих.

Ви помічали, що коли забираєш борг, то відчуття таке, що "гівнюк" саме ти, а не той, хто повертає?

Виходять із казино два мужики — один голий, а інший у трусах. Голий каже: - Сеня, ось за що я тебе поважаю — ти вмієш вчасно зупинитися!

- Що робити, якщо до вас прийдуть злодії та шукатимуть гроші? - Я вас благаю. Я буду сміятися і шукатиму разом з ними.

- Мам, тату, нещодавно я вклався в крипту і тепер з’їжджаю з вашої квартири. - Хороша новина, вітаємо! - Дякую. Ви також з’їжджаєте…

- А мені зарплату прописом писати? - А яка в тебе зарплата? - Мінімальна. - Сльозами пиши.

Раніше "Телеграф" підготував для своїх читачів збірку анекдотів про свекруху, щоб зберегти ваш веселий та позитивний настрій. Насолоджуйтесь сміхом разом з нами та поділіться з друзями у соціальних мережах та месенджерах.