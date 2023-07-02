Уявіть собі Притулу головою батьківського комітету в школі… Аж страшно! Анекдоти на злобу дня

Добірка веселих анекдотів, яка не дасть вам занудьгувати!

Навіть у такій складній ситуації як війна українці не втрачають присутності духу та почуття гумору. Зараз в мережі набралося безліч анекдотів і жартів, що описують поточну ситуацію на фронті і фейли російських окупантів на полі бою і у звичайному житті.

"Телеграф" зібрав для своїх відданих читачів популярні жарти про "простих" росіян, країну-терористку, окупантів, якими можна ділитися зі своїми близькими людьми в соціальних мережах та месенджерах. Читаємо та сміємося всією країною!

Так хочеться по простому, сісти з родиною, з друзями… І просто випити… За упокій однієї країни…

Судячи з мапи російських влучань за останній час, росія остаточно змирилася з тим, що бєлгород — це Україна.

Я оце думаю, що якби та акула не напала першою, то росіянин напав би сам… У неї просто не було вибору!..

- Ти йодом запаслася? - Нєа, я наставила вентиляторів біля хати, і направила їх в сторону Брянська, Мінська, Курська!

Війна, розмовляють два українські військові: - Остапе, ти бачиш оте скупчення ворога за два кілометри? - Так, Василю, бачу. Вони грають футбол якимось дерев’яним обрубком. - Остапе, треба подарувати цим наркоманам м’яча чи бодай качан капусти, бо на це боляче дивитись. - Обійдуться, ви б іще запропонували розмінувати їм поле, на якому вони грають.

Раніше "Телеграф" підготував для своїх читачів збірку анекдотів про погоду, щоб зберегти ваш веселий та позитивний настрій. Насолоджуйтесь сміхом разом з нами та поділіться з друзями у соціальних мережах та месенджерах.