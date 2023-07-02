Уявіть собі Притулу головою батьківського комітету в школі… Аж страшно! Анекдоти на злобу дня
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Навіть у такій складній ситуації як війна українці не втрачають присутності духу та почуття гумору. Зараз в мережі набралося безліч анекдотів і жартів, що описують поточну ситуацію на фронті і фейли російських окупантів на полі бою і у звичайному житті.
"Телеграф" зібрав для своїх відданих читачів популярні жарти про "простих" росіян, країну-терористку, окупантів, якими можна ділитися зі своїми близькими людьми в соціальних мережах та месенджерах. Читаємо та сміємося всією країною!
Так хочеться по простому, сісти з родиною, з друзями… І просто випити… За упокій однієї країни…
Судячи з мапи російських влучань за останній час, росія остаточно змирилася з тим, що бєлгород — це Україна.
Я оце думаю, що якби та акула не напала першою, то росіянин напав би сам… У неї просто не було вибору!..
- Ти йодом запаслася?
- Нєа, я наставила вентиляторів біля хати, і направила їх в сторону Брянська, Мінська, Курська!
Війна, розмовляють два українські військові:
- Остапе, ти бачиш оте скупчення ворога за два кілометри?
- Так, Василю, бачу. Вони грають футбол якимось дерев’яним обрубком.
- Остапе, треба подарувати цим наркоманам м’яча чи бодай качан капусти, бо на це боляче дивитись.
- Обійдуться, ви б іще запропонували розмінувати їм поле, на якому вони грають.
Раніше "Телеграф" підготував для своїх читачів збірку анекдотів про погоду, щоб зберегти ваш веселий та позитивний настрій. Насолоджуйтесь сміхом разом з нами та поділіться з друзями у соціальних мережах та месенджерах.