Чоловіки шукають половину, якої не дістає, а знаходять дістаючу: жарти про сильну половину людства

Свіжі, смішні та короткі анекдоти про чоловіків.

Поки українські військові обороняють її територію, талановиті та гуморні українці тримають гумористичний фронт та обороняють моральний стан своїх земляків. "Телеграф" вирішив підняти настрій усім своїм читачам із самого ранку, щоб позитив супроводжував вас цілий день.

Читайте смішні анекдоти та жарти та підіймайте собі настрій.

Функції фена у розумінні жінок: 1. Сушити волосся. 2. Співати у нього. 3. Здувати пил. Функції фена у розумінні чоловіків: 1. Сушити випрані шкарпетки. 2. Лякати кота.

А що, якщо мужики, які ходять містом у камуфляжній формі, просто полюють на баб у леопардових лосинах?

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Хлопчик стає дорослим, коли дівчата у 20 років перестають бути тітками. Хлопець стає чоловіком, коли жінки у 30 років стають дівчатами. Чоловік стає дідом, коли жінки після 60 стають дівчатами.

Якщо ваш чоловік: 1. Не грубить. 2. Не п’є. 3. Не бісить. 4. Не сидить за комп’ютером. Тицьніть його палицею, може він помер.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про тещу і зятя.