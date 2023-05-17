Ховайте теплі речі подалі: яка погода очікується в Україні найближчими днями

Львівщина приймає на себе природний "удар" у вигляді опадів

В Україні вже декілька днів поспіль тримається справжнє літне тепло, але на календарі ще тільки травень. Однак, за прогнозами синоптиків, сонце найближчими днями не тішитиме деякі регіони України і до них завітає хмарність із супроводжуванням невеликого дощу.

За даними синоптичного ресурсу Gismeteo, температура повітря вдень сягатиме більше +20 градусів, хоча у більшості областях країни очікується досить свіжий вітер. Треба бути обережними, коли проходите повз дерева чи кущі, бо їх гілки можуть вас поранити.

Погода у Львові 17-19 травня

На заході України на кінець робочого тижня синоптики прогнозували дуже хмарну погоду, іноді з опадами. У середу вранці почнеться дощ і завершиться ближче до вечора. Наступного дня, у четвер, опадів не буде, але збережеться сильна хмарність. У п'ятницю, 19 травня, дрібний дощ почнеться зночі і до ранку має закінчитись. Температура повітря вдень сягатиме +15… 21 градусів, а вночі опуститься до +11…14 °C. Тільки 18 травня дутиме свіжий вітер, 9 м/с. В інші дні, середу і п'ятницю, він слабшатиме до помірного — 6-7 м/с.

Погода у Києві 17-19 травня

У місті 17 травня прогнозується суцільна хмарність. У четвер вранці сонце прогріватиме землю, але ближче до вечора знов заховається. 19 травня лише в денний час слід чекати на сонце. Вдень повітря прогріється до 24…27 градусів тепла, а вночі охолоне до +14…16 °C. Протягом трьох днів прогнозується свіжо-сильний вітер — 8-10 м/с. Він вщухатиме лише вночі, до слабких 5 м/с.

Погода у Харкові 17-19 травня

На Слобожанщині погода у середу буде сонячною, у четвер лише зранку буде ясна погода, а у п'ятницю небо заполонять хмари. Протягом 17-19 травня опадів не передбачається. Удень температура у місті підніметься до 25…27 градусів тепла. У нічний час позначки термометрів танцюватимуть у межах +11…12 °C. Кожного дня, 17-19 травня, очікується свіжий вітер — 9 м/с, однак вночі слабшатиме до легких 2-3 м/с.

Погода у Донецьку 17-19 травня

На Донеччині, 17-19 травня, погода поступово буде змінюватись з ясної на похмуру. Якщо у середу та четвер лише зранку можна буде насолодитись сонцем, то вже протягом п'ятниці на небо набіжать хмари і така погода триматиметься всю добу. Температура повітря вдень підніметься до +22…26 °C. Уночі позначки термометрів покажуть 10…13 градусів тепла. Вітер 17-19 травня очікується сильний, максимальна швидкість якого сягне 10-12 м/с.

Погода у Дніпрі 17-19 травня

У місті на Дніпрі найближчими днями сонце і хмари будуть постійно змінювати одне одного. У середу та четвер погода у денний час очікується більш-менш ясна, але на кінець тижня зміниться на хмарну. Удень стовпчики термометрів сягнуть позначок +24…26 °C, а вночі падатимуть до 13…16 градусів тепла. Свіжий вітер дме у середу, максимальна швидкість якого сягає 9 м/с, а 18-19 травня збільшиться до сильних 10-11 м/с.

Погода в Одесі 17-19 травня

На Одещині у середу триматиметься мінлива хмарність. Наступного дня, у четвер, вранці сонце зігріватиме землю, але потім сховається за хмари. 19 травня знову буде мінлива хмарність протягом всього дня. Повітря вдень прогріється до +22…25 градусів, а вночі стовпчики термометрів сягнуть +15…17 °C. Свіжий вітер очікується лише у четвер, 18 травня, і у п'ятницю, 19 травня, він сягне швидкості 8-9 м/с.

Нагадаємо, раніше Телеграф" писав про погоду влітку від кліматологині Віри Балабух. Вона впевнена, що у найближчі місяці природа підготувала досить неприємні погодні умови.