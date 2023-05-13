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"Семеро одного не чекають" — сказали медсестри і почали операцію без хірурга: гуморні анекдоти

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Автор
"Семеро одного не чекають" — сказали медсестри і почали операцію без хірурга: гуморні анекдоти

Жарти, які подарують заряд гарного настрою!

Час, в якому перебувають усі українці зараз, є як ніколи важким, але важливо не сумувати та залишатися позитивними і оптимістичними. Анекдоти на воєнну тематику, які висміюють дурість російських військових, допомагають справлятися з цим завданням. Проте, є й інші теми, які завжди залишаються актуальними.

Сьогодні "Телеграф" публікує для вас свіжу добірку жартів та приколів про медсестер, які обов’язково усміхнуть вас у цей день. Читаємо та сміємося!

До кабінету хірурга, заходить медсестра:

- Оленко, що у нас сьогодні?

- Два легкі випадки – автокатастрофа та виробнича травма. І один найважчий випадок – чоловік відмовився виконати подружній обов’язок…

жарт про медсестру

Медсестра:

- Лікарю, хворий із 6-ї палати лежить з відкритими очима, затих і не ворушиться!

Лікар:

- Терміново у реанімацію! Скільки разів тобі казав: хворий після операції ще занадто слабкий, щоб нести йому рахунок за лікування!

анекдот про медсестру

Медсестра звертається до лікаря:

- Лікар, мені здається, цей хворий якось дивно дихає.

- Звичайно дихатиме дивно! Ви ж йому клізму не тим кінцем вставили.

анекдот про пологовий будинок

Хлопчика привели до вакцинації, а він кричить на все відділення.

Медсестра його заспокоює:

- Іванко, не кричи, ти навіть не знаєш, проти чого тебе прищеплюватимуть.

- Я знаю, проти моєї волі!

анекдот про пацієнта

Прийшов хлопець здавати до поліклініки кров, хвилюється. Говорить медсестрі:

- Ви вибачте, що я так панікую. Просто вперше. Боюся, що щось піде не так.

- Та не переживайте Ви, я теж перший раз кров беру…

Раніше "Телеграф" підготував для своїх читачів збірку анекдотів про дачників, щоб зберегти ваш веселий та позитивний настрій. Насолоджуйтесь сміхом разом з нами та поділіться з друзями у соціальних мережах та месенджерах.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти