"Семеро одного не чекають" — сказали медсестри і почали операцію без хірурга: гуморні анекдоти

Час, в якому перебувають усі українці зараз, є як ніколи важким, але важливо не сумувати та залишатися позитивними і оптимістичними. Анекдоти на воєнну тематику, які висміюють дурість російських військових, допомагають справлятися з цим завданням. Проте, є й інші теми, які завжди залишаються актуальними.

Сьогодні "Телеграф" публікує для вас свіжу добірку жартів та приколів про медсестер, які обов’язково усміхнуть вас у цей день. Читаємо та сміємося!

До кабінету хірурга, заходить медсестра: - Оленко, що у нас сьогодні? - Два легкі випадки – автокатастрофа та виробнича травма. І один найважчий випадок – чоловік відмовився виконати подружній обов’язок…

Медсестра: - Лікарю, хворий із 6-ї палати лежить з відкритими очима, затих і не ворушиться! Лікар: - Терміново у реанімацію! Скільки разів тобі казав: хворий після операції ще занадто слабкий, щоб нести йому рахунок за лікування!

Медсестра звертається до лікаря: - Лікар, мені здається, цей хворий якось дивно дихає. - Звичайно дихатиме дивно! Ви ж йому клізму не тим кінцем вставили.

Хлопчика привели до вакцинації, а він кричить на все відділення. Медсестра його заспокоює: - Іванко, не кричи, ти навіть не знаєш, проти чого тебе прищеплюватимуть. - Я знаю, проти моєї волі!

Прийшов хлопець здавати до поліклініки кров, хвилюється. Говорить медсестрі: - Ви вибачте, що я так панікую. Просто вперше. Боюся, що щось піде не так. - Та не переживайте Ви, я теж перший раз кров беру…

Раніше "Телеграф" підготував для своїх читачів збірку анекдотів про дачників, щоб зберегти ваш веселий та позитивний настрій. Насолоджуйтесь сміхом разом з нами та поділіться з друзями у соціальних мережах та месенджерах.