"Семеро одного не чекають" — сказали медсестри і почали операцію без хірурга: гуморні анекдоти
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Час, в якому перебувають усі українці зараз, є як ніколи важким, але важливо не сумувати та залишатися позитивними і оптимістичними. Анекдоти на воєнну тематику, які висміюють дурість російських військових, допомагають справлятися з цим завданням. Проте, є й інші теми, які завжди залишаються актуальними.
Сьогодні "Телеграф" публікує для вас свіжу добірку жартів та приколів про медсестер, які обов’язково усміхнуть вас у цей день. Читаємо та сміємося!
До кабінету хірурга, заходить медсестра:
- Оленко, що у нас сьогодні?
- Два легкі випадки – автокатастрофа та виробнича травма. І один найважчий випадок – чоловік відмовився виконати подружній обов’язок…
Медсестра:
- Лікарю, хворий із 6-ї палати лежить з відкритими очима, затих і не ворушиться!
Лікар:
- Терміново у реанімацію! Скільки разів тобі казав: хворий після операції ще занадто слабкий, щоб нести йому рахунок за лікування!
Медсестра звертається до лікаря:
- Лікар, мені здається, цей хворий якось дивно дихає.
- Звичайно дихатиме дивно! Ви ж йому клізму не тим кінцем вставили.
Хлопчика привели до вакцинації, а він кричить на все відділення.
Медсестра його заспокоює:
- Іванко, не кричи, ти навіть не знаєш, проти чого тебе прищеплюватимуть.
- Я знаю, проти моєї волі!
Прийшов хлопець здавати до поліклініки кров, хвилюється. Говорить медсестрі:
- Ви вибачте, що я так панікую. Просто вперше. Боюся, що щось піде не так.
- Та не переживайте Ви, я теж перший раз кров беру…
Раніше "Телеграф" підготував для своїх читачів збірку анекдотів про дачників, щоб зберегти ваш веселий та позитивний настрій. Насолоджуйтесь сміхом разом з нами та поділіться з друзями у соціальних мережах та месенджерах.