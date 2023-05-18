Укр

Какая же свадьба и без драки, подумала невеста и вальнула свекрови по морде: забавные шутки, которые улыбнут

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Какая же свадьба и без драки, подумала невеста и вальнула свекрови по морде: забавные шутки, которые улыбнут Новость обновлена 18 мая 2023, 09:38

Анекдоты, которые подарят заряд хорошего настроения в этот день!

Весна наконец-то одарила украинцев долгожданным теплом, а это значит, что очень скоро на улицах можно будет встретить очень много невест. Конечно, свадьбы проходили и раньше, но в более теплое время есть возможность организовать выездную церемонию и фотосессию на свежем воздухе.

"Телеграф" решил поднять настроение всем своим читателям в этот майский день и собрал подборку позитивных шуток о свадьбах, женихах и невестах.

Маленькая девочка впервые на свадьбе:

– Мама, а почему невеста вся в белом?

– У нее сегодня самый лучший день в жизни!

Через минуту:

– А почему жених весь в черном?

анекдот о женихе

- Прими мои искренние поздравления, мой мальчик. Я уверен, что сегодняшний день останется у тебя в памяти, как самый счастливый день в твоей жизни!

- Но ведь свадьба завтра, папа!

- Я знаю что говорю!

анекдот о свадьбе

Подруга невесты на свадьбе поймала такой букет, что еще долго не могла выйти замуж…

шутка о свадьбе

- Итак, молодожены, клянетесь ли вы всегда оберегать, уважать и поддерживать друг друга в болезни и здравии, богатстве и бедности, быть верными друг другу, пока смерть не разлучит вас?

- Да!

- Да!

- А теперь пусть молодожены обменяются паролями от телефонов!

- Нет, вы что?! Мы только на обмен кольцами договаривались!

анекдот о невесте

- Скажи, а почему ты так поздно женился?

- Ну, понимаешь, прежде чем решиться на такой серьезный шаг, я хотел иметь надежную и постоянную прибыль.

- И ты теперь его имеешь?

- Да, я получаю пенсию.

Ранее "Телеграф" подготовил для своих читателей сборник анекдотов о медсестрах, чтобы сохранить ваше веселое и позитивное настроение. Наслаждайтесь смехом вместе с нами и поделитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах.

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты