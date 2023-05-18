Какая же свадьба и без драки, подумала невеста и вальнула свекрови по морде: забавные шутки, которые улыбнут
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Весна наконец-то одарила украинцев долгожданным теплом, а это значит, что очень скоро на улицах можно будет встретить очень много невест. Конечно, свадьбы проходили и раньше, но в более теплое время есть возможность организовать выездную церемонию и фотосессию на свежем воздухе.
"Телеграф" решил поднять настроение всем своим читателям в этот майский день и собрал подборку позитивных шуток о свадьбах, женихах и невестах.
Маленькая девочка впервые на свадьбе:
– Мама, а почему невеста вся в белом?
– У нее сегодня самый лучший день в жизни!
Через минуту:
– А почему жених весь в черном?
- Прими мои искренние поздравления, мой мальчик. Я уверен, что сегодняшний день останется у тебя в памяти, как самый счастливый день в твоей жизни!
- Но ведь свадьба завтра, папа!
- Я знаю что говорю!
Подруга невесты на свадьбе поймала такой букет, что еще долго не могла выйти замуж…
- Итак, молодожены, клянетесь ли вы всегда оберегать, уважать и поддерживать друг друга в болезни и здравии, богатстве и бедности, быть верными друг другу, пока смерть не разлучит вас?
- Да!
- Да!
- А теперь пусть молодожены обменяются паролями от телефонов!
- Нет, вы что?! Мы только на обмен кольцами договаривались!
- Скажи, а почему ты так поздно женился?
- Ну, понимаешь, прежде чем решиться на такой серьезный шаг, я хотел иметь надежную и постоянную прибыль.
- И ты теперь его имеешь?
- Да, я получаю пенсию.
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