Какая же свадьба и без драки, подумала невеста и вальнула свекрови по морде: забавные шутки, которые улыбнут

Анекдоты, которые подарят заряд хорошего настроения в этот день!

Весна наконец-то одарила украинцев долгожданным теплом, а это значит, что очень скоро на улицах можно будет встретить очень много невест. Конечно, свадьбы проходили и раньше, но в более теплое время есть возможность организовать выездную церемонию и фотосессию на свежем воздухе.

"Телеграф" решил поднять настроение всем своим читателям в этот майский день и собрал подборку позитивных шуток о свадьбах, женихах и невестах.

Маленькая девочка впервые на свадьбе: – Мама, а почему невеста вся в белом? – У нее сегодня самый лучший день в жизни! Через минуту: – А почему жених весь в черном?

- Прими мои искренние поздравления, мой мальчик. Я уверен, что сегодняшний день останется у тебя в памяти, как самый счастливый день в твоей жизни! - Но ведь свадьба завтра, папа! - Я знаю что говорю!

Подруга невесты на свадьбе поймала такой букет, что еще долго не могла выйти замуж…

- Итак, молодожены, клянетесь ли вы всегда оберегать, уважать и поддерживать друг друга в болезни и здравии, богатстве и бедности, быть верными друг другу, пока смерть не разлучит вас? - Да! - Да! - А теперь пусть молодожены обменяются паролями от телефонов! - Нет, вы что?! Мы только на обмен кольцами договаривались!

- Скажи, а почему ты так поздно женился? - Ну, понимаешь, прежде чем решиться на такой серьезный шаг, я хотел иметь надежную и постоянную прибыль. - И ты теперь его имеешь? - Да, я получаю пенсию.

Ранее "Телеграф" подготовил для своих читателей сборник анекдотов о медсестрах, чтобы сохранить ваше веселое и позитивное настроение. Наслаждайтесь смехом вместе с нами и поделитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах.