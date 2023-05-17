Прячьте теплые вещи подальше: какая погода ожидается в Украине в ближайшие дни

Львовщина принимает на себя естественный "удар" в виде осадков

В Украине уже несколько дней держится настоящее летнее тепло, но на календаре еще только май. Однако, по прогнозам синоптиков, солнце в ближайшие дни не будет радовать некоторые регионы Украины и их посетит облачность с сопровождением небольшого дождя.

По данным синоптического ресурса Gismeteo, температура воздуха будет днем достигать более +20 градусов, хотя в большинстве областях страны ожидается достаточно свежий ветер. Надо быть осторожными, когда проходите мимо деревьев или кустарников, потому что их ветви могут вас ранить.

Погода во Львове 17-19 мая

На западе Украины к концу рабочей недели синоптики прогнозировали очень облачную погоду, иногда с осадками. В среду утром начнется дождь и завершится ближе к вечеру. На следующий день в четверг осадков не будет, но сохранится сильная облачность. В пятницу, 19 мая, мелкий дождь начнется ночью и к утру должен закончиться. Температура воздуха днем будет достигать +15...21 градусов, а ночью опустится до +11...14 ° C. Только 18 мая будет дуть свежий ветер, 9 м/с. В другие дни, среду и пятницу, он будет ослабевать до умеренного — 6-7 м/с.

Погода в Киеве 17-19 мая

В городе 17 мая прогнозируется сплошная облачность. В четверг утром солнце будет прогревать землю, но ближе к вечеру снова скроется. 19 мая только в дневное время следует ожидать солнца. Днем воздух прогреется до 24...27 градусов тепла, а ночью остынет до +14...16 ° C. В течение трех дней прогнозируется свеже-сильный ветер — 8-10 м/с. Он будет утихать ночью, до слабых 5 м/с.

Погода в Харькове 17-19 мая

На Слобожанщине погода в среду будет солнечной, в четверг утром будет ясная погода, а в пятницу небо заполонят облака. В течение 17-19 мая осадков не ожидается. Днем температура в городе поднимется до 25...27 градусов тепла. В ночное время отметки термометров будут танцевать в пределах +11...12 ° C. Каждый день, 17-19 мая, ожидается свежий ветер — 9 м/с, однако ночью будет слабеть до легких 2-3 м/с.

Погода в Донецке 17-19 мая

В Донецкой области, 17-19 мая, погода будет постепенно меняться с ясной на пасмурную. Если в среду и четверг утром можно будет насладиться солнцем, то уже в пятницу на небо набегут тучи и такая погода будет держаться все сутки. Температура воздуха днем поднимется до +22…26 ° C. Ночью отметки термометров покажут 10…13 градусов тепла. Ветер 17-19 мая ожидается сильным, максимальная скорость которого составит 10-12 м/с.

Погода в Днепре 17-19 мая

В городе на Днепре в ближайшие дни солнце и облака будут постоянно сменять друг друга. В среду и четверг погода в дневные часы ожидается более-менее ясная, но на конец недели сменится на облачную. Днем столбики термометров достигнут отметок +24…26 ° C, а ночью будут падать до 13…16 градусов тепла. Свежий ветер дует в среду, максимальная скорость которого достигает 9 м/с, а 18-19 мая увеличится до 10-11 м/с.

Погода в Одессе 17-19 мая

На Одесщине в среду ожидается переменная облачность. На следующий день, в четверг, утром солнце будет согревать землю, но потом скроется за облака. 19 мая снова будет переменная облачность в течение всего дня. Воздух днем прогреется до +22…25 градусов, а ночью столбики термометров достигнут +15…17 ° C. Свежий ветер ожидается только в четверг, 18 мая, и в пятницу, 19 мая, он достигнет скорости 8-9 м/с. .

Напомним, ранее "Телеграф" писал о погоде летом от климатологии Веры Балабух. Она уверена, что в ближайшие месяцы природа подготовила достаточно неприятные погодные условия.