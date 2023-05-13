''Семеро одного не ждут'' — сказали медсестры и начали операцию без хирурга: юморные анекдоты

Время, в котором находятся все украинцы сейчас, является как никогда трудным, но важно не унывать и оставаться позитивными и оптимистичными. Анекдоты на военную тематику, которые высмеивают глупость российских военных, помогают справляться с этой задачей. Тем не менее есть и другие темы, которые всегда остаются актуальными.

Сегодня "Телеграф" публикует для вас свежую подборку шуток и приколов о медсестрах, которые обязательно улыбнут вас в этот день. Читаем и смеемся!

В кабинет хирурга, заходит медсестра: - Леночка, что у нас сегодня? - Два легких случая — автокатастрофа и производственная травма. И один тяжелейший случай — муж отказался выполнить супружеский долг…

Медсестра: - Доктор, больной из 6-й палаты лежит с открытыми глазами, затих и не шевелится! Врач: - Срочно в реанимацию! Сколько раз тебе говорил: больной после операции ещё слишком слаб, чтобы нести ему счёт за лечение!

Медсестра обращается к доктору: - Доктор, мне кажется, этот больной как-то странно дышит. - Конечно будет дышать странно! Вы же ему клизму не тем концом вставили.

Мальчика привели на вакцинацию, а он кричит на все отделение. Медсестра его успокаивает: - Ваня, не кричи, ты даже не знаешь, против чего тебя будут прививать. - Я знаю, против моей воли!

Пришел парень сдавать в поликлинику кровь, волнуется. Говорит медсестре: — Вы извините, что я так паникую. Просто первый раз. Боюсь что что-то пойдет не так. — Да не переживайте Вы, я тоже первый раз кровь беру…

Ранее "Телеграф" подготовил для своих читателей сборник анекдотов о дачниках, чтобы сохранить ваше веселое и позитивное настроение. Наслаждайтесь смехом вместе с нами и поделитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах.