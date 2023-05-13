''Семеро одного не ждут'' — сказали медсестры и начали операцию без хирурга: юморные анекдоты
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Время, в котором находятся все украинцы сейчас, является как никогда трудным, но важно не унывать и оставаться позитивными и оптимистичными. Анекдоты на военную тематику, которые высмеивают глупость российских военных, помогают справляться с этой задачей. Тем не менее есть и другие темы, которые всегда остаются актуальными.
Сегодня "Телеграф" публикует для вас свежую подборку шуток и приколов о медсестрах, которые обязательно улыбнут вас в этот день. Читаем и смеемся!
В кабинет хирурга, заходит медсестра:
- Леночка, что у нас сегодня?
- Два легких случая — автокатастрофа и производственная травма. И один тяжелейший случай — муж отказался выполнить супружеский долг…
Медсестра:
- Доктор, больной из 6-й палаты лежит с открытыми глазами, затих и не шевелится!
Врач:
- Срочно в реанимацию! Сколько раз тебе говорил: больной после операции ещё слишком слаб, чтобы нести ему счёт за лечение!
Медсестра обращается к доктору:
- Доктор, мне кажется, этот больной как-то странно дышит.
- Конечно будет дышать странно! Вы же ему клизму не тем концом вставили.
Мальчика привели на вакцинацию, а он кричит на все отделение.
Медсестра его успокаивает:
- Ваня, не кричи, ты даже не знаешь, против чего тебя будут прививать.
- Я знаю, против моей воли!
Пришел парень сдавать в поликлинику кровь, волнуется. Говорит медсестре:
— Вы извините, что я так паникую. Просто первый раз. Боюсь что что-то пойдет не так.
— Да не переживайте Вы, я тоже первый раз кровь беру…
Ранее "Телеграф" подготовил для своих читателей сборник анекдотов о дачниках, чтобы сохранить ваше веселое и позитивное настроение. Наслаждайтесь смехом вместе с нами и поделитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах.