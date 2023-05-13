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''Семеро одного не ждут'' — сказали медсестры и начали операцию без хирурга: юморные анекдоты

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
''Семеро одного не ждут'' — сказали медсестры и начали операцию без хирурга: юморные анекдоты

Шутки, которые подарят заряд хорошего настроения!

Время, в котором находятся все украинцы сейчас, является как никогда трудным, но важно не унывать и оставаться позитивными и оптимистичными. Анекдоты на военную тематику, которые высмеивают глупость российских военных, помогают справляться с этой задачей. Тем не менее есть и другие темы, которые всегда остаются актуальными.

Сегодня "Телеграф" публикует для вас свежую подборку шуток и приколов о медсестрах, которые обязательно улыбнут вас в этот день. Читаем и смеемся!

В кабинет хирурга, заходит медсестра:

- Леночка, что у нас сегодня?

- Два легких случая — автокатастрофа и производственная травма. И один тяжелейший случай — муж отказался выполнить супружеский долг…

шутка про медсестру

Медсестра:

- Доктор, больной из 6-й палаты лежит с открытыми глазами, затих и не шевелится!

Врач:

- Срочно в реанимацию! Сколько раз тебе говорил: больной после операции ещё слишком слаб, чтобы нести ему счёт за лечение!

анекдот про медсестру

Медсестра обращается к доктору:

- Доктор, мне кажется, этот больной как-то странно дышит.

- Конечно будет дышать странно! Вы же ему клизму не тем концом вставили.

анекдот про роддом

Мальчика привели на вакцинацию, а он кричит на все отделение.

Медсестра его успокаивает:

- Ваня, не кричи, ты даже не знаешь, против чего тебя будут прививать.

- Я знаю, против моей воли!

анекдот о пациенте

Пришел парень сдавать в поликлинику кровь, волнуется. Говорит медсестре:

— Вы извините, что я так паникую. Просто первый раз. Боюсь что что-то пойдет не так.

— Да не переживайте Вы, я тоже первый раз кровь беру…

Ранее "Телеграф" подготовил для своих читателей сборник анекдотов о дачниках, чтобы сохранить ваше веселое и позитивное настроение. Наслаждайтесь смехом вместе с нами и поделитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах.

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#Шутки #Юмор #Анекдоты