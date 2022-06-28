Выдавая меня замуж, родня сказала: "У нас товар, а вам – капец!": свежие шутки с утра о свадьбе
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Украинский народ не сломить в сложных ситуациях, а юмор в этом только помогает, ведь это отличный способ немного отвлечься. И пусть большинство шуток о неудачах российских оккупантов, есть среди них и "вечные" темы, которые никогда не теряют актуальности.
"Телеграф" решил приподнять настроение всем своим читателям и собрал подборку позитивных шуток о свадьбах.
Невеста была настолько некрасивой, что для её выкупа пришлось нанять опытного менеджера по продажам.
Когда я организую свою свадьбу, позову около 300 гостей и запрещу полностью алкоголь. И найму того, кто будет тайно продавать алкогольные напитки. Свадьба должна окупить себя.
Дедушка с внуком присутствуют на бракосочетании в ЗАГСе:
— Дедушка, а что подписывает жених?
— Акт о безоговорочной капитуляции, внучек.
- А теперь давайте наносить на скорость друг другу ножевые ранения!
- Хороший тамада. И конкурсы интересные!
Всю дорогу до ЗАГСа свадебная кукла на капоте поворачивалась назад и шептала жениху:
— Беги!
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку шуток про Адама и Еву.