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Встаешь в 6 утра — буди и кота. А что, только ему можно? Уморительные шутки про усатых и хвостатых

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Встаешь в 6 утра — буди и кота. А что, только ему можно? Уморительные шутки про усатых и хвостатых Новость обновлена 17 августа 2022, 09:53

Улыбнитесь новому дню с нашими уморительными анекдотами

С самого начала российского вторжения в сети стало появляться много остроумных шуток и забавных анекдотов о смерти российских оккупантов или о смерти кровавого диктатора путина. Однако не забывают украинцы шутить и над темами, которые никогда не теряют своей актуальности, даже в такое сложное для всех время.

"Телеграф" предлагает вам посмеяться над уморительными анекдотами и приколами про котов. Мы надеемся, что эти шутки отвлекут вас немного от новостей и подарят вам заряд хорошего настроения на весь день.

Сегодня мне черная кошка дорогу перебежала, а потом — обратно. Интересно, она отменила свое решение или удвоила эффект?

Анекдоты про котов и кошек - Раздражает, когда мяукаешь коту, а он не мяукает в ответ. Так грубо с его стороны.

Когда прихожу в гости:

— Где здесь кот? Я хочу потрогать кота.

Анекдоты про котов и кошек - Мой кот по утрам носится так, как будто это он опаздывает, а я у него под ногами путаюсь.

Кошка любит лазить в шкафу по вешалкам, одежде. Ругаем ее за это. Вчера вечером, когда уже снял линзы, наорал издалека на меховой воротник в шкафу…

Анекдоты про котов и кошек - У кошек не 9 жизней, просто они, как только попадают в рай, находят ворота и начинают мяукать.

Когда мой кот косячит, я не ругаю его… Я просто отношу его дочкам, которым 4 и 2 года.

Анекдоты про котов и кошек - Диагноз: "Потратил лучшие годы жизни, пытаясь завоевать уважение своей кошки".

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о животных.

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