Встаешь в 6 утра — буди и кота. А что, только ему можно? Уморительные шутки про усатых и хвостатых
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С самого начала российского вторжения в сети стало появляться много остроумных шуток и забавных анекдотов о смерти российских оккупантов или о смерти кровавого диктатора путина. Однако не забывают украинцы шутить и над темами, которые никогда не теряют своей актуальности, даже в такое сложное для всех время.
"Телеграф" предлагает вам посмеяться над уморительными анекдотами и приколами про котов. Мы надеемся, что эти шутки отвлекут вас немного от новостей и подарят вам заряд хорошего настроения на весь день.
Сегодня мне черная кошка дорогу перебежала, а потом — обратно. Интересно, она отменила свое решение или удвоила эффект?
Когда прихожу в гости:
— Где здесь кот? Я хочу потрогать кота.
Кошка любит лазить в шкафу по вешалкам, одежде. Ругаем ее за это. Вчера вечером, когда уже снял линзы, наорал издалека на меховой воротник в шкафу…
Когда мой кот косячит, я не ругаю его… Я просто отношу его дочкам, которым 4 и 2 года.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о животных.