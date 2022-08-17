Встаешь в 6 утра — буди и кота. А что, только ему можно? Уморительные шутки про усатых и хвостатых

С самого начала российского вторжения в сети стало появляться много остроумных шуток и забавных анекдотов о смерти российских оккупантов или о смерти кровавого диктатора путина. Однако не забывают украинцы шутить и над темами, которые никогда не теряют своей актуальности, даже в такое сложное для всех время.

"Телеграф" предлагает вам посмеяться над уморительными анекдотами и приколами про котов. Мы надеемся, что эти шутки отвлекут вас немного от новостей и подарят вам заряд хорошего настроения на весь день.

Сегодня мне черная кошка дорогу перебежала, а потом — обратно. Интересно, она отменила свое решение или удвоила эффект?

Когда прихожу в гости: — Где здесь кот? Я хочу потрогать кота.

Кошка любит лазить в шкафу по вешалкам, одежде. Ругаем ее за это. Вчера вечером, когда уже снял линзы, наорал издалека на меховой воротник в шкафу…

Когда мой кот косячит, я не ругаю его… Я просто отношу его дочкам, которым 4 и 2 года.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о животных.